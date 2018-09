: ? #UltimOra volley ?? Mondiali ???? #ItaliaFinlandia 3-0 (25-20, 25-18, 25-16) ?? Gli azzurri centrano la 6^ vittoria d… - SkySport : ? #UltimOra volley ?? Mondiali ???? #ItaliaFinlandia 3-0 (25-20, 25-18, 25-16) ?? Gli azzurri centrano la 6^ vittoria d… - rtl1025 : #MondialiVolley2018, oggi a #Milano si gioca #ItaliaFinlandia ?? Inizia la seconda fase del torneo, gli azzurri arri… - Gazzetta_it : #VcomeVolley, #Mondiale: @federvolley L’Italia travolge la Finlandia 3-0 #ItaliaFinlandia -

Va come un treno l'Italdi Blengini. Il sesto squillo mondiale consecutivo,il primo della seconda fase, arriva contro la, demolita 3-0 in un Forum di Assago sold out (12.600 spettatori). Gara senza storia tra una squadra più forte e una meno forte:parziali 25-20 25-18 25-16 in 1h24'. Final Six di Torino ormai vicinissima. Primo set in equilibrio fino al 9-9,poi l'saluta e se ne va,solida a muro (saranno 11 alla fine) e implacabile in attacco.Monologo azzurro nel 2° e 3° set,con Zaytsev e Juantorena devastanti(Di venerdì 21 settembre 2018)