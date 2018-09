Mondiali Volley 2018 – La Russia asfalta l’Olanda | i primi risultati della seconda fase

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : risultati 21 settembre. Bulgaria-Iran 3-0 - Polonia sotto con l'Argentina. Serbia batte Francia! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile , venerdì 21 settembre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati delle varie partite, commenti e ...

Volley : Mondiali 2018 - scattata la seconda fase. vincono Russia - Serbia - Usa e Brasile : ROMA- Il Mondiale 2018 entra nel vivo. Oggi pomeriggio è' scattata la seconda fase del Mondiale Italia/Bulgaria 2018 . Si è giocato a Milano , Bologna, Sofia e Varna, in attesa dei match di questa ...

Volley - Mondiali 2018 : Aleksandar Atanasijevic nella storia - record pazzesco di punti! Il serbo ne mette giù 38 : Aleksandar Atanasijevic è entrato nella storia della pallavolo grazie alla sua prestazione sbalorditiva confezionata in Serbia-Russia 3-2 ai Mondiali 2018. L’opposto slavo, che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni a Perugia, ha infatti messo a segno 38 punti (2 muri, 1 ace, 65% in attacco): si tratta del record assoluto di marcature in una singola partita durante la rassegna iridata, fin da quando esiste il rally point system ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : risultati 21 settembre. Una Serbia tutto cuore mette quasi fuori la Francia (3-2). Usa - Russia e Brasile sul velluto : CLICCA QUI PER TUTTI I risultati E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (venerdì 21 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Milano, Bologna, Sòfia e Varna: inizia la seconda fase. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente ...

Volley - Mondiali 2018 : Serbia-Francia 3-2 - Galletti verso l’eliminazione! La Russia travolge l’Olanda - ok USA e Brasile : Quattro partite nel pomeriggio ai Mondiali 2018 di Volley maschile dove è incominciata la seconda fase, subito in scena due scontri diretti fondamentali e in campo tante big col mirino puntato sulla vittoria finale. USA vs CANADA 3-1 (25-17; 25-14; 21-25; 25-17), Pool G a Sòfia Prova di forza della corazzata a stelle e strisce che vince il sempre sentito derby nordamericano, infila il sesto successo consecutivo e mette una seria ipoteca sul ...

LIVE Italia-Finlandia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : azzurri per mettere in cassaforte l’accesso alla Final Six : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Davanti a 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, gli azzurri vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva per ipotecare la qualificazione alla Final Six della rassegna iridata: dopo aver infilato il pokerissimo tra Roma e Firenze, la nostra Nazionale non vuole più fermarsi e vuole regalare nuove emozioni al proprio ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Russia - quando giocano gli azzurri la prossima partita? Data - programma - orario d’inizio e tv : Sabato 22 settembre è il grande giorno di Italia-Russia ai Mondiali 2018 di Volley maschile, un big match davvero incredibile e imperdibile che andrà in scena al Mediolanum Forum di Milano. Gli azzurri sono davvero a un passo dalla qualificazione alla Final Six e se la dovranno vedere con i Campioni d’Europa, già con le spalle al muro e obbligati a vincere per continuare a sperare. Si preannuncia una partita estremamente avvincente e ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - la seconda fase ti dirà chi sei. La corazzata Russia e la rivelazione Olanda - ora non si scherza più : Italia, ora facci vedere chi sei davvero. La nostra Nazionale ha incantato nella prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile vincendo cinque partite e presentandosi a Milano a punteggio pieno, lasciando per strada solo due set. Belgio, Slovenia, Argentina (oltre a Giappone e Repubblica Dominicana) sono state travolte con grande autorevolezza da parte degli azzurri che non hanno certamente esibito il miglior gioco della rassegna iridata ma ...

Italia-Finlandia volley - Mondiali 2018 in tv : orario d’inizio e su che canale vederla. C’è la diretta streaming : Italia-Finlandia inizierà alle ore 21.15 di venerdì 21 settembre. Stasera gli azzurri torneranno in campo al Mediolanum Forum di Milano per affrontare la compagine nordica nella prima partita della seconda fase ai Mondiali 2018 di volley maschile: la nostra Nazionale, reduce da cinque vittorie conquistate tra Roma e Firenze, non vuole più fermarsi e va a caccia di un nuovo colpaccio per avvicinarsi in maniera sensibile alla terza fase della ...