Mondiali di Basket femminile | l' edizione di Tenerife 2018 in esclusiva su Sky Sport

Basket femminile - Mondiali 2018 : le stelle della competizione. Stati Uniti squadra eccezionale : Diana Taurasi, Sue Bird, Elena Delle Donne, basterebbero probabilmente questi tre nomi per far capire la forza degli Stati Uniti negli ormai imminenti Mondiali di Basket femminile. Una vera e propria corazzata quella di Dawn Staley, visto che ognuna delle sue dodici convocate sarebbe quasi sicuramente la principale stella in una delle altre nazionali presenti nella rassegna iridata. Stati Uniti semplicemente stellari e che sono favoritissimi per ...

Basket femminile - Mondiali 2018 : la corazzata Stati Uniti pronta a vincere ancora. Spagna - Australia e Francia le rivali : Tutti a caccia degli Stati Uniti. Cominciano sabato i Mondiali 2018 di Basket femminile a Tenerife e gli USA sono assolutamente la squadra favorita per conquistare la medaglia d’oro. Sarebbe il terzo titolo consecutivo, il quinto delle ultime sei edizioni e soprattutto gli Stati Uniti andrebbero in doppia cifra nel numero di vittorie iridate. Una supremazia schiacciante quella della nazionale americana, una vera e propria corazzata che ...

Basket - Luca Vitali : “Sogno di giocare Mondiali e Olimpiadi : finchè mi chiameranno ci sarò sempre” : Dopo le due fondamentali vittorie contro Polonia (a Bologna) ed Ungheria (a Debrecen) l’ItalBasket è ormai ad un passo dalla qualificazione per il Mondiale che si giocherà in Cina nel 2019 e che rappresenterà la prima occasione per staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia ha cambiato pelle molte volte nel corso delle diverse finestre di qualificazione previste dalla FIBA, che di fatto hanno costretto molti giocatori ...

Basket - sei Nazionali già ai Mondiali : l'Italia è a un passo - come Spagna - Francia e Team Usa : Grecia, Germania, Lituania, Repubblica Ceca, più Nigeria e Tunisia. I primi sei pass per i Mondiali 2019 - a cui si aggiunge il posto per la Cina padrona di casa - sono stati assegnati dalla finestra ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la Cina è vicinissima - Italia manca davvero poco : La missione è quasi compiuta, l’Italia è ad un passo dal volare in Cina il prossimo anno. Servivano due vittorie in questa prima finestra della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket e sono arrivate. Prima contro la Polonia e poi contro l’Ungheria ed ora la classifica sorride più che mai alla squadra di Meo Sacchetti. L’Italia è attualmente al secondo posto, dietro solo alla già qualificata Lituania. Alle ...

Video/ Ungheria Italia (63-69) : gli highlights della partita (basket qualificazioni Mondiali) : Video Ungheria Italia (risultato finale 63-69): gli highlights e i gol della partita che si è giocata per le qualificazioni al Mondiale di basket. Vittoria sofferta per la nostra nazionale(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 10:52:00 GMT)

Basket femminile - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Si svolgerà dal 22 al 30 settembre la diciottesima edizione dei Mondiali femminili di Basket, che da quest’anno assumono la definizione inglese di Basketball World Cup come già successo per l’omologa manifestazione maschile dal 2014. Sedici sono le nazioni che, in Spagna, si contenderanno il titolo mondiale. Gli incontri si giocheranno in due palasport, entrambi sull’isola di Tenerife: uno è il Palacio Municipal de Deportes di ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia con un piede e mezzo in Cina. Pass iridato già nella prossima finestra? : Due su due. Quello che si doveva fare è stato fatto: l’Italia ha vinto le due partite che andavano vinte in questa prima finestra della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. La conquista del Pass iridato è ora più vicina: nella seconda finestra, a cavallo tra novembre e dicembre, potrebbe bastare davvero poco per tornare là dove non s’è dal 2006. Ed anche allora era Estremo Oriente (Giappone in questo caso). Tra ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : quando torna in campo l’Italia? Date - orari e tv delle prossime partite della seconda fase : Dopo aver vinto le prime due partite della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, per i giocatori italiani è tempo di rituffarsi nella preparazione all’imminente campionato italiano. La Nazionale azzurra tornerà in campo a novembre, quando sarà opposta alla Lituania il 29, e a dicembre, quando il 2 andrà in Polonia. Successivamente, la terza finestra vedrà in campo gli azzurri il 22 febbraio contro l’Ungheria e ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : cosa succede nel resto del mondo. Nigeria e Tunisia hanno già il biglietto per la Cina : Non solo Europa: le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 stanno coinvolgendo tutto il mondo, che sta vedendo giocare un gran numero di nazionali in questa prima finestra della seconda fase. In Africa è già stato emesso qualche verdetto, mentre gli altri continenti devono ancora decidere, in sostanza, tutto. AFRICA Nigeria e Tunisia ce l’hanno fatta e sono già ai Mondiali senza dover attendere le ultime quattro partite. La squadra ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la Lituania vola in Cina all’overtime - Spagna sola al comando nel girone I : Si chiude la finestra di settembre dedicata alle nazionali ancora in corsa per le Qualificazioni Mondiali 2019. Al termine della serata odierna viene resa nota la quarta rappresentativa europea che parteciperà alla rassegna iridata: si tratta della Lituania, che al termine di un match combattutissimo contro i Paesi Bassi, deciso dopo due tempi supplementari con la vittoria dei baltici, stacca matematicamente il pass per la Cina il prossimo ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Sacchetti “Mi è piaciuta la reazione”. Datome “Spero di andare in Cina” : L’Italia concede il bis nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Dopo il successo di venerdì contro la Polonia, è arrivato quello di oggi contro l’Ungheria. Una vittoria importantissima per gli azzurri, che ormai vedono vicinissima la Cina. Una qualificazione che potrebbe già arrivare nelle prossime sfide di fine novembre. Meo Sacchetti ha voluto analizzare la prestazione della sua squadra. Il CT azzurro è rimasto comunque soddisfatto ...

Datome trascina l'Italbasket a un passo dai Mondiali : Gli azzurri bissano il successo ottenuto contro la Polonia battendo 69-63 l'Ungheria grazie ai 18 punti e 7 rimbalzi del capitano

Basket - Pagelle Ungheria-Italia - Qualificazioni Mondiali 2019 : Datome re nella complessa serata azzurra. Filloy maestro della rimonta : Di seguito le Pagelle di Ungheria-Italia, secondo impegno della nostra Nazionale all’interno della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. ITALIA della Valle 5,5 – Non è lo stesso di Bologna, ma nel primo tempo piazza un paio di importanti triple. Nel secondo, però, tende più che altro a sbagliare: finisce con 2/10 dal campo. Aradori 6 – Incide poco nella partita, ma il suo paio di assist lo riesce a ...