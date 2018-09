Molestie sessuali e stregoneria | l' ex batterista accusa Beyoncé

NBA - confermate le denunce di Molestie sessuali in casa Dallas Mavericks : i dettagli : Dallas Mavericks alle prese con un caso delicato di abusi sul lavoro e molestie sessuali, l’NBA ha confermato le denunce La Nba ha confermato che le denunce note a febbraio per abusi sul lavoro e le molestie sessuali nei Dallas Mavericks, una delle franchigie più importanti della Nba, erano vere, a seguito di un’indagine che è durata sette mesi. L’Nba ha spiegato che il rapporto consegnato da investigatori e avvocati ...

Usa - giudice voluto da Trump alla Corte Suprema accusato di Molestie sessuali. Lui : “E’ completamente falso” : Brett Kavanaugh, il giudice nominato dal Presidente degli Stati uniti, Donald Trump, alla Corte Suprema ha respinto come “completamente false” le accuse di molestie da parte di Christine Blasey Ford. La 51enne aveva dichiarato che il giudice ultra-conservatore e repubblicano di ferro scelto da Donald Trump per sostituire il moderato repubblicano Anthony Kennedy l’avrebbe molestata sessualmente insieme a un altro compagno quando ...

Corea del Sud : al vaglio una legge che punisce le Molestie sessuali nelle chat dei videogiochi : Da questo punto di vista la Corea del Sud è un paese alquanto avanzato, gli organi istituzionali hanno da tempo approvato delle leggi che tutelano i cittadini da insulti e altri tipi di aggressioni verbali ricevute in ambienti online.Una nuova legge proposta da Kim Sumin del National Assembly Women's and Family Committee Coreano sembra voler fare un ulteriore passo in avanti verso la lotta a certi comportamenti, volendo punire nello specifico le ...

Molestie sessuali su una ragazzina - arrestato 64enne nel Napoletano : Nella mattina di ieri gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Torre del Greco hanno danno esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari emessa ...

Caso Asia Argento - anche Jimmy Bennett è stato accusato di Molestie sessuali dall’ex fidanzata : “Mi ha manipolata - non mi sentivo al sicuro” : C’è un nuovo colpo di scena nel Caso Asia Argento. Il giovane attore americano Jimmy Bennett, che ha accusato la regista italiana di presunta violenza sessuale quando era ancora minorenne, chiedendole 380 mila dollari in cambio del suo silenzio, sarebbe stato a sua volta stato denunciato di molestie nel 2015 dalla sua ex fidanzata. Secondo quanto riportato dal sito Daily Beast, entrato in possesso degli atti legali, la ragazza sarebbe ...

Caso Asia Argento - il colpo di scena : “anche Jimmy Bennett accusato di Molestie sessuali da una sua ex” : Dopo le accuse mosse da Jimmy Bennett contro Asia Argento, si scopre che anche l’attore americano fu accusato in passato di molestie sessuali, ricatti e stalking dalla sua giovane ex fidanzata Il Caso Asia Argento-Jimmy Bennett sembra non dare tregua alla cronaca, rivelando giorno dopo giorno colpi di scena degni di un film. Dopo le pesanti accuse dell’attore statunitense sul conto della figlia di Dario Argento, la rivelazione ...

Il CEO di CBS - Les Moonves - si è dimesso dopo le nuove accuse di Molestie sessuali nei suoi confronti : Les Moonves, uno dei manager più potenti nel settore dei media statunitensi, si è dimesso da CEO dell’emittente televisiva CBS, in seguito alle accuse di molestie sessuali nei suoi confronti. L’azienda aveva iniziato a indagare il comportamento di Moonves alcuni The post Il CEO di CBS, Les Moonves, si è dimesso dopo le nuove accuse di molestie sessuali nei suoi confronti appeared first on Il Post.

Uk - due ragazze su tre sono vittime di Molestie sessuali in pubblico : Uno studio condotto da Plan International Uk, associazione inglese per la tutela delle donne, ha rilevato che due ragazze su tre subiscono molestie sessuali in luoghi pubblici. Il sondaggio, condotto ...