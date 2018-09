Milano | guineano irregolare aggredisce autista bus e poliziotto

ilgiornale

(Di venerdì 21 settembre 2018) Ennesimo episodio di aggressione ai danni di un conducente di mezzi pubblici, avvenuta durante il pomeriggio dello scorso mercoledì a.L"intervento da parte delle forze dell"ordine ha avuto luogo intorno alle 14, in seguito alla richiesta di aiuto inoltrata dall"di un mezzo Flixbus in sosta nel terminal di Lampugnano. Quest"ultimo ha denunciato di essere stato insultato, minacciato ed infine aggredito da uno straniero che, sprovvisto di biglietto, si rifiutava di scendere dall"autobus in partenza. Una volante della polizia di stato è giunta quindi sul posto, tuttavia neppure la vista delle divise è servita a riportare l"uomo a più miti consigli. L"extracomunitario, infatti, non voleva proprio saperne di abbandonare il mezzo pubblico, e si è addirittura scagliato contro gli agenti, ferendone uno.A causa dei traumi riportati alla spalla ed al polso destro, per il...