Milano | ferisce passante con drone in piazza Duomo | denunciata turista

Milano - ferisce passante con un drone in piazza Duomo : denunciata per lesioni : La polizia locale di Milano ha fermato e denunciato una turista americana 31enne, responsabile di aver ferito un passante con un drone . Intorno alle 13.45 alcuni cittadini hanno chiesto aiuto agli ...

Alessia Marcuzzi si trasferisce a Milano per lavoro : Sarebbe tutto pronto il trasferimento a Milano di Alessia Marcuzzi . La Marcuzzi condurrà due programmi tv proprio dal capoluogo lombardo si prepara a fare i bagagli e a trasferirsi da Roma. Per ambientarsi, Alessia partecipa alle feste mondane e stende tutti con la sua bellezza. Pochi giorni fa il settimanale “Chi” annunciava il trasferimento. La Marcuzzi cerca casa a Milano in vista della stagione televisiva in partenza tra” L’isola dei ...

Salvini-Orban : incontro a Milano/ Ultime notizie : alleati sui migranti. Viktor in Europa preferisce Berlusconi : Salvini-Orban, incontro a Milano: Ultime notizie, vertice in prefettura alle 17. M5s si smarca, sinistra in piazza per protestare. Verso internazionale sovranista per "superare" l'Europa?(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 10:51:00 GMT)