Milano | Comazzi Fi | aumento tariffe Atm vergognoso

liberoquotidiano

: RT @LaVolage: @Gina17886201 @Emilystellaemi2 @Anastas12724553 @francycognato Non sono su facebook, ma se qualcuno di voi può girargli la no… - volevodirti_ : RT @LaVolage: @Gina17886201 @Emilystellaemi2 @Anastas12724553 @francycognato Non sono su facebook, ma se qualcuno di voi può girargli la no… - Gina17886201 : RT @LaVolage: @Gina17886201 @Emilystellaemi2 @Anastas12724553 @francycognato Non sono su facebook, ma se qualcuno di voi può girargli la no… - LaVolage : @Gina17886201 @Emilystellaemi2 @Anastas12724553 @francycognato Non sono su facebook, ma se qualcuno di voi può gira… -

(Di venerdì 21 settembre 2018), 21 set. (AdnKronos) - "Ormai è ufficiale: la stessa giunta Sala che mira a penalizzare i veicoli privati con ogni possibile stratagemma (da Area C alla nuova Area B, per non parlare dei tanti nuovi autovelox installati nell’ultimo periodo) aumenterà anche ledel biglietto Atm, a part