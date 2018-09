Milano | Bussolati Pd su biglietti Atm | difesi giovani | anziani e più deboli

liberoquotidiano

(Di venerdì 21 settembre 2018), 21 set. (AdnKronos) - “Le novità annunciate oggi sul fronte della tariffazione integrata dei trasporti sono davvero una buona notizia per i cittadini dell'area milanese. è stato compiuto un passo importante per la costruzione della città metropolitana. Un solo titolo di viaggio per treni, me