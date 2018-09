Milan | la gioia di Gattuso | Mi aspettavo di vincere

LIVE Dudelange-Milan - risultato di 0-0 : Frising nega la gioia del gol a Higuain : risultato LIVE Dudelange-Milan 0-0 55′ – Altro fallo dei giocatori del Dudelange. Si riprenderà con una punizione dal vertice dell’area destro per la squadra allenata da Gattuso. 54′ – Brutto fallo di Prempeh su Higuain, che se la prende e non poco per il duro colpo subito. Il giocatore del club lussemburghese viene ammonito per proteste. 49′ – Higuain! Il Pipita ad un passo dal gol. A negargli la ...

La gioia di Cutrone - i gol e le emozioni forti : le foto più belle di Milan-Roma [GALLERY] : Il Milan supera 2-1 la Roma grazie ai gol di Kessiè e Cutrone: per i rossoneri sono i primi 3 punti della stagione. Nella nostra gallery le immagini più belle della partita Il Milan trova i primi 3 punti della sua stagione superando la Roma per 2-1 grazie ai gol di Kessiè e Cutrone. Segnali incoraggianti sul piano del gioco, Higuain non segna ma fornisce l’assist del gol vittoria. Roma rivoluzionata da Di Francesco e irriconoscibile. ...

Tra Henry e Lozano : Malen - la prima gioia in Champions per Milan e Roma : In Italia, per esempio, ci sono Roma e il nuovo Milan di Leonardo e Maldini , due società che hanno varato una politica di mercato diversa rispetto al passato, più attenta allo scouting e ai ...

Paolo Maldini - presentazione / Info streaming video e diretta tv : la gioia degli ex compagni al Milan : Maldini Day, il Capitano torna al Milan - e nel mondo del calcio - a nove anni dall'addio al rossonero. Conferenza stampa alle 16:30: il ruolo da Direttore Sviluppo Strategico Area Sport.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 11:58:00 GMT)

