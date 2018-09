Milan | Kessie | Con Higuain mentalità vincente Sogniamo la Champions

Milan - Kessie : "Col Higuain mentalità vincente. Sogniamo la Champions" : 'Gattuso è un grande allenatore, è molto bravo a motivare i giocatori. Fa sempre allenamento con la stessa intensità e in campo si vede'. Frank Kessie non risparmia elogi verso il proprio tecnico. ...

Milan - Kessié in esclusiva su Sky : 'Obiettivo Champions - Higuain fondamentale per noi' : Ora il Milan e l'Obiettivo Champions, Kessié ne ha parlato in esclusiva su Sky Sport . La Champions è il vostro obiettivo? "Dobbiamo dare tutto per andare in Champions. E' l'Obiettivo della ...

Cagliari-Milan - Kessié sulle orme di Strasser. E per Barella un quasi derby : Quella volta fu Rino Gattuso a lasciare il campo per fare spazio a un giovanissimo e promettente Rodney Strasser. Accadde che il sierraleonese segnò il gol che regalò la vittoria al Milan risolvendo ...

Da Donnarumma a Kessie : il Milan in nazionale è titolare : Ap C'è un Milan che non si ferma durante la sosta e che per i prossimi dieci giorni sarà protagonista in giro per il mondo. Sono undici i calciatori rossoneri convocati dalle rispettive nazionali, ...

Milan - Kessié e Calhanoglu amici per la pelle : la loro esultanza ispirata a Dragon Ball : Compagni in campo, grandi amici fuori. È la bella storia di Hakan Calhanoglu e Franck Kessié, diventati grandi amici da quando militano nelle file del Milan. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, l’intesa tra i due va ben oltre il rettangolo di gioco. In particolare, la Rosea è voluta ritornare sulla particolare esultanza del turco e dell’ivoriano dopo il gol di quest’ultimo contro la Roma. esultanza Kessié ...

Gol Kessie - grande azione del Milan : rossoneri in vantaggio contro la Roma [VIDEO] : GOL Kessie – Si sta giocando la terza giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Roma che nel primo tempo hanno regalato spettacolo, in tribuna anche Kaka, rossoneri scatenati. La squadra di Gennaro Gattuso passa in vantaggio al 40′, bravo Bonaventura a servire Rodriguez, cross in mezzo che prende di sorpresa la difesa della squadra di Di Francesco, l’ex Atalanta non sbaglia. Gol Kessie #Kessie! #Milan in ...

LIVE Milan-Roma - cronaca e risultato in tempo reale : termina il primo tempo - la sblocca Kessié : risultato LIVE Milan-Roma 1-0 45′ – FINE primo tempo: Milan-Roma 1-0. 40′ – Questa l’azione dell’uno a zero di Milan-Roma. Palla che finisce a Ricardo Rodriguez sulla fascia sinistra. Il terzino svizzero mette un cross basso e molto insidioso, sul quale si avventa proprio Kessié, che non si lascia scappare l’opportunità di siglare il vantaggio. 40′ – GOOOOOOOOOOOOOOL MILAN! Kessié porta in ...

