Milan In Europa League dopo 59 minuti arrivano i tre punti

Europa League – Gattuso cerca di coprire la prova opaca del Milan : “Dudelange da rispettare - oggi abbiamo sbagliato a…” : Urla in panchina, ma davanti alle telecamere Gennaro Gattuso prova a coprire la prestazione opaca del suo Milan: qualche errore tattico, ma i rossoneri non hanno sottovalutato il Dudelange Furioso in campo, le sue urla si sentivano anche durante la telecronaca, ma poi tranquillo e perfettamente calato nel ruolo dell’allenatore nel post partita. Fa anche parte della crescita come allenatore di Gattuso questa ‘doppia ...

Calendario Europa League 2019 : i risultati e le classifiche dei gironi. Vittorie per Lazio e Milan : A partire da questo giovedì 20 settembre ha preso il via l’edizione 2018-2019 dell’Europa League di calcio. In sede di sorteggio, le 48 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro fasce in base al ranking per coefficienti. Ciascuno dei 12 gironi conterrà una squadra per fascia. Secondo il nuovo sistema, i coefficienti dei club sono determinati dalla somma di tutti i punti nei cinque anni precedenti o dal coefficiente della ...

Europa League 2019 - Dudelange-Milan 0-1 : Gonzalo Higuain decisivo - lussemburghesi coriacei : Il Milan soffre più del previsto contro i campioni del Lusseburgo del Dudelange, esordienti in Europa League, nel primo match del gruppo F della competizione continentale. Gli uomini di Rino Gattuso prevalgono grazie ad una rete di Gonzalo Higuain, che così bissa la marcatura del match di Cagliari, consentendo ai rossoneri di imporsi contro i lussemburghesi al termini di un confronto tirato e nel quale i padroni di casa hanno gettato il cuore ...

Risultati Europa League – Vittoria sofferta per il Milan - poker Arsenal : ok Leverkusen e Sporting : Il Milan vince di misura contro il Dudelange, ben 4 reti invece per l’Arsenal contro il Vrskla. Successi per Leverkusen e Sporting: i Risultati della prima giornata di Europa League Dopo le prime 12 partite giocate alle 19, la sera del giovedì di Europa League prosegue con altri 12 appuntamenti di alto livello, ricchi di gol ed emozioni. Se nella ‘prima metà’ degli appuntamenti odierni la Lazio non aveva brillato nel successo per 2-1 ...

Europa League 2019 - quando giocano la prossima partita Milan e Lazio? Date - avversarie - programma e tv : Dopo gli esordi contro l’Apollon Limassol e il Dudelange Lazio e Milan torneranno in scena per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League giovedì 4 ottobre. I rossoneri affronteranno alle ore 19.00 a San Siro i greci dell’Olympiacos, accreditati come gli uomini di Rino Gattuso per il primato del gruppo F, mentre i biancocelesti dovranno affrontare i tedeschi dell’Eintracht Francoforte (gruppo H) in trasferta (alle ...