Milan | il Barcellona abbandona un obiettivo rossonero

Milan - pericolo Barcellona : i blaugrana avrebbero messo Rabiot nel mirino : Rabiot è da tempo l'oggetto del desiderio di mercato del Milan. Leonardo sta lavorando sottotraccia per cercare un intesa di massima col giocatore e portarlo a Milano la prossima stagione. Il centrocampista in forza al Paris Saint German sembra avere voglia di cambiare aria e lo dimostra il fatto che non voglia rinnovare col club parigino che nelle scorse settimane aveva avanzato un'offerta di rinnovo per 5 milioni di euro netti a stagione: né ...