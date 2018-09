Migranti | non usate i bus dei pendolari | bufera per un cartello a Pelago

Migranti - Di Maio 'Bene che non ci siano più Ong nel Mediterraneo'. Sinistra italiana 'Una mascalzonata' : ROMA - 'Per fortuna oggi non ci sono più Ong nel mediterraneo perché le operazioni devono farle le autorità competenti'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio , a Radio1. Ed è subito polemica. '...

Salvini : "Con il decreto Sicurezza - i Migranti non potranno più fare i furbetti" : Commentando l'imminente approvazione del decreto Sicurezza, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Sarà più difficile fare i furbetti per gli immigrati che arrivano in Italia. Se fai domanda d'asilo e prendi a pugni un giornalista o un poliziotto, la domanda d'asilo te la strappo e torni nel tuo Paese. Penso che rispetti costituzione, buon senso, trattati e diritti umani".

Migranti - Macron mette l’Italia all’angolo : «Via da Schengen chi non vuole Frontex» : Il presidente francese: bisogna rafforzare la guardia di frontiera e cambiare Dublino. Il freno di Roma

Matteo Salvini - la crisi con il Quirinale sul decreto Migranti : Mattarella non vuole firmare : La prima vera crisi politica che si sta affacciando sul governo Lega-M5s rischia di scoppiare sul decreto migranti voluto a gran forza da Matteo Salvini e di fatto frenato da un duplice fronte. Il primo è quello grillino,...

Migranti - Macron mette l'Italia all'angolo : "Via da Schengen chi non vuole Frontex" : «Quelli che ci spiegano che l'Europa non è capace di mettersi d'accordo, sono gli stessi che creano le crisi e le tensioni». È finito da poco il summit di Salisburgo dedicato a Brexit e immigrazione ed Emmanuel Macron mette nel suo caricatore un paio cartucce. Quindi aggiusta la mira: prima verso i Paesi di Visegrad, poi punta dritto verso l'Italia...

Migranti - Salvini chiude i porti alla Ong Aquarius 2 : "Vada ovunque - ma non in Italia" : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, fa sapere che i porti italiani rimangono chiusi per la nave Aquarius 2, che ha rifiutato di consegnare 11 Migranti soccorsi nel Mediterraneo alla Libia: "Si è rifiutata di collaborare con la guardia costiera di Tripoli. Ora vaga nel Mediterraneo. L'ho detto e lo ribadisco: vada dove vuole, ma non in Italia".

Migranti - Conte a Ue : "Basta ritardi. Serve redistribuzione - non contributi volontari". Ma gli altri pensano alle frontiere esterne : "Più ritardiamo e più andremo tutti in difficoltà. I contributi volontari non sono l'obiettivo a cui miriamo". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, manda il suo messaggio all'Europa durante la conferenza stampa a margine del Consiglio europeo di Salisburgo. Dalle parole del premier italiano, si capisce che nessun determinante passo avanti è stato compiuto in tema di politiche migratorie, con l'Italia che ...

Migranti - l'Ue non si smuove : il vertice è un buco nell'acqua : Come era prevedibile, e come ampiamente scritto, il vertice europeo di Salisburgo si è rivelato un buco nell"acqua. Anzi: il rischio che diventasse una fregatura per l"Italia era alto e così è stato. Delle conclusioni del Consiglio sulle migrazioni di giugno, quando tutti i leader dell"Ue si spellarono la bocca con belle parole tipo "solidarietà" e "condivisione", non è rimasto praticamente nulla.

Salisburgo, 20 set. Conte : "Chi non accoglie Migranti pagherà un contributo"

Salisburgo, 20 set. Conte ha detto che sulla redistribuzione dei Migranti non ci sono passi avanti : 'Quando abbiamo ragionato di immigrazione si è discusso delle prospettive di attuazione delle conclusioni di giugno. Merkel vuole dire che non ci sono ancora stati...

Migranti - Conte : "I contributi volontari non priorità" | Merkel : "La solidarietà flessibile non mi convince" : Berlino come Roma vuole regole certe sulla redistribuzione dei Migranti. I due governi invece non concordano sul rafforzamento di Frontex: il premier italiano si è detto dubbioso circa la sua utilità, mentre la cancelliera tedesca ha dato parere positivo