Migranti - Macron mette l’Italia all’angolo : “Via da Schengen chi non vuole Frontex” : «Quelli che ci spiegano che l’Europa non è capace di mettersi d’accordo, sono gli stessi che creano le crisi e le tensioni». È finito da poco il summit di Salisburgo dedicato a Brexit e immigrazione ed Emmanuel Macron mette nel suo caricatore un paio cartucce. Quindi aggiusta la mira: prima verso i Paesi di Visegrad, poi punta dritto verso l’Italia...

Migranti - Macron mette l'Italia all'angolo : "Via da Schengen chi non vuole Frontex" : Il capo dell'Eliseo ripete che quella in corso nel Mediterraneo Centrale non è una crisi migratoria, ma una 'crisi politica' legata alla 'sensibilità italiana'. Anche perché i numeri dicono che i ...

Migranti - VERTICE UE A SALISBURGO : CONTE “RESTANO DISTANZE”/ Macron - “Paesi contro Frontex? Fuori da Schengen” : SALISBURGO, VERTICE UE sui MIGRANTI mezzo flop: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier CONTE "più tardiamo più rimaniamo in difficoltà". Macron attacca i populisti(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:27:00 GMT)

Ora sui Migranti Macron la pensa un po' come i sovranisti austriaci : , Afp, Sebastian Kurz Dal canto suo Macron ha insistito sulla necessità di 'portare avanti la politica dei rimpatri per quanti vengono intercettati in situazione irregolare e non hanno le carte in ...

Migranti - Kurz “summit Ue-Africa a dicembre”/ Salvini e Macron ‘vicini‘ : “obiettivo non far partire barconi” : Kurz annuncia summit Europa-Africa a dicembre sul tema Migranti: "obiettivo non far partire i barconi". Macron "stretta su espulsioni di irregolari", Salvini "vicino" a Francia?(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:59:00 GMT)

Roberto Saviano - “Salvini e Macron sono contro la solidarietà”/ Migranti - “il Ministro va fermato subito” : Roberto Saviano contro Macron e Salvini: "Francia e Italia contro la solidarietà dei Migranti, l'Europa va cambiata”. Nuovo attacca al Ministro degli Interni: "va fermato subito"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 18:46:00 GMT)

Libia - scatta tregua a Tripoli - Onu "gela" Macron/ Ultime notizie - Migranti spostati in centri di detenzione : Libia, Governo: "Conferenza di pace in Italia": Ultime notizie, l'annuncio al termine del vertice a Palazzo Chigi. Tripoli, Onu conferma accordo per cessate il fuoco dopo scontri.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:07:00 GMT)

Salvini : “40mila Migranti respinti dalla Francia - Macron stia Zitto” : Salvini: “40mila Migranti respinti dalla Francia, Macron stia Zitto” Più di 48.000 respingimenti alle frontiere francesi con l’Italia dall’anno scorso,… L'articolo Salvini: “40mila Migranti respinti dalla Francia, Macron stia Zitto” proviene da Essere-Informati.it.

Migranti - prosegue lo scontro tra Salvini e Macron : Nuovo capitolo della polemica tra Emmanuel Macron e Matteo Salvini. Il presidente francese contrattacca e accusa il ministro dell'Interno di essere un "demagogo nazionalista". "Vogliono prendere l'...

Il vicepremier risponde a Macron : «Pensi ai francesi e sia più umano coi Migranti» : Il ministro dell’Interno da Venezia replica al presidente francese che lo aveva attaccato parlando di lui come un “demagogo nazionalista”

Macron il vero anti-Migranti Ecco le cifre che lo dimostrano : 'Immigrazione, economia...due visioni europee si contrappongono: una visione nazionalista e una visione progressista. Alcuni vogliono rompere l'Europa e la sua solidarietà. Il nostro ruolo in qualità ...

Migranti - scontro Francia-Italia - Macron : “Salvini e Orban vogliono spaccare l’Ue” : "Noto che c'è in Europa una vera linea di frattura tra progressisti e nazionalisti e che questi vogliono spaccare la Ue. Non l'ho messa in evidenza io questa frattura, ma Viktor Orbán e Matteo Salvini, spiegando chi era il loro nemico", ha dicharato stamane il presidente francese Emmanuel Macron.Continua a leggere

Salvini a Macron : “ipocrita chiacchierone - ha respinto 40mila Migranti”/ “No lezioni solidarietà all’Italia” : Macron replica dopo incontro Salvini-Orban: "hanno ragione, io loro oppositore in Ue". La piazza di Milano e la sinistra anti Governo: Ministro, «la Francia ha respinto 40mila migranti.."(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:27:00 GMT)

Migranti - Salvini : "L'ipocrita Macron taccia - la Francia ne ha respinti più di 48mila" : Sui Migranti Macron deve "tacere" perché la Francia da inizio 2017 ne ha respinto "più di 48mila" alle frontiere con l'Italia. Matteo Salvini torna ad attaccare il presidente della Repubblica francese che ieri aveva detto di sentirsi fiero di essere considerato il primo oppositore in Europa di governi come quello italiano e quello ungherese. Macron: 'Salvini e Orbán? Hanno ragione: sono io il loro ...