Mdp | Speranza a Fico | “Conserviamo una tessera per te”

Articolo 1- Mdp - Roberto Speranza eletto coordinatore all’unanimità : “Costruire l’alternativa e spezzare le destre” : Roberto Speranza è stato eletto all’unanimità coordinatore nazionale dall’assemblea politico programmatica di Articolo Uno-Mdp. E, per ora è soltanto un segnale, ma il fatto che Pier Luigi Bersani lanci l’hashtag #perl’alternativa, lo stesso inaugurato dal segretario del Pd Maurizio Martina nell’assemblea del 14 luglio che l’ha incoronato segretario, potrebbe far ben sperare i nostalgici del vecchio centrosinistra. Di certo, come ha ...

Roberto Speranza coordinatore nazionale di Mdp : "Avanti con LeU - ma serve soggetto nuovo di sinistra" : Roberto Speranza è stato eletto, all'unanimità, coordinatore di Articolo 1 Mdp dall'assemblea nazionale del movimento. "A me non interessa l'idea di una piccola forza autoreferenziale e minoritaria in cui isolarci ed autocompiacerci - ha affermato nel suo intervento - L'esperienza di LeU a cui abbiamo tutti lavorato con il massimo di determinazione e generosità non ha prodotto i risultati sperati. In campagna elettorale ci ...