May | meglio niente che cattivo accordo

Brexit - May : un non accordo è meglio di un cattivo accordo : La premier britannica Theresa May chiede all’Ue delle alternative alle proposte finora fatte sulla Brexit e conferma che «nessun accordo è meglio di «un cattivo accordo». Lo ha dichiarato nel suo discorso all’indomani del vertice informale del Consiglio europeo di Salisburgo in cui si è usciti senza alcun avvicinamento sulla Brexit tra Londra e Bru...

Brexit - May : 'Nessun accordo è meglio di un cattivo accordo' : Nei negoziati tra Gran Bretagna e Ue sulla Brexit "siamo in una situazione di impasse". Lo ha affermato la premier britannica Theresa May in una dichiarazione rilasciata all'indomani del vertice Ue di ...