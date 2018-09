illibraio

: Marilynne Robinson: la letteratura e il sacro - LoSbrogliaMente : Marilynne Robinson: la letteratura e il sacro - giovannidalloli : Marilynne Robinson: la letteratura e il sacro - BersaniLeda : RT @scratchreaders: «Un buon sermone è una delle voci in un colloquio appassionato. E va ascoltato come tale. Ovviamente, le parti in causa… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Sono, per così dire, l'incontro del mondo con una coscienza vigile, che è sempre libera di essere vista diversamente, in risposta ai cambiamenti in atto in chi la percepisce. Credo sia così perché, ...