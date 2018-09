Manovra | Salvini | non ci impiccheremo agli zero virgola

Manovra economica - Salvini : 'Non ci sarà l'aumento dell'Iva' : "Non ci sarà l'aumento dell'Iva. Questo governo è stato votato per tagliare le tasse". Lo ha ribadito il vicepremier Matteo Salvini durante una visita al Salone nautico di Genova. "Stiamo aprendo ...

Manovra - la ricetta di Salvini : quota 100 - flat tax e pace fiscale - no aumenti Iva : Una riunione veloce, a margine del vertice di centrodestra a palazzo Grazioli, per fare il punto della situazione. Il tempo stringe ed è per questo che la Lega, poco interessata a partecipare ...

Manovra : Salvini - bene vertice; avanti con dl sicurezza e migranti : 'Incontro utile, positivo, raccoglieremo alcune proposte e andiamo avanti spediti con i decreti sicurezza e immigrazione che saranno approvati lunedì in Consiglio dei ministri con il presidente Conte ...

Manovra - Di Maio : 'Reddito solo per italiani. Salvini leale con M5S - Berlusconi come la moglie tradita' : Lo faremo con tagli agli sprechi, ma anche se facciamo un po' di deficit, poi cresceremo il prossimo anno e rilanciamo l'economia. Questo governo lavora ad una legge di bilancio che mette al centro ...

Manovra - Di Maio : «Reddito solo per italiani. Salvini leale con M5S - Berlusconi come la moglie tradita» : Il reddito di cittadinanza, bandiera del Movimento 5 stelle, andrà solo ai cittadini italiani, come chiede la Lega. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista a Radio...

Manovra - Salvini : "Conti in ordine e meno tasse" : "Conti in ordine iniziando a smontare la legge Fornero e riducendo fortemente le tasse per i dimenticati da Renzi e dalla sinistra: dalle piccole partite Iva, agli artigiani, ai piccoli imprenditori". ...

Matteo Salvini lancia l'Opa sulla Manovra : Ore 15.45: Matteo Salvini lascia a piedi palazzo Grazioli, dove è in corso il vertice a tre con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Pochi passi, dietro alla residenza romana del Cavaliere, c'è un appartamento a disposizione del Viminale: è lì - insieme allo staff economico della Lega - che si consuma il primo atto della "resurrezione" del centrodestra perché l'esito dell'incontro è di chiudere il ...

