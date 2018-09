Manovra | Lega | quota 100 per pensioni e taglio Ires

finanza.repubblica

(Di venerdì 21 settembre 2018) Si è svolto in mattinata un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con Conte, Tria, Savona e Salvini che annuncia: 'Non ci sarà l'aumento dell'Iva'. Il reddito di cittadinanza solo 'ai cittadini italiani', precisa Di Maio. Il presidente emerito della Consulta Mirabelli: 'Incostituzionale'. «Ora c'è l'impegno di tutti ad affinare le proposte e dello stesso ministro Tria a cercare soluzioni», assicurano fonti delladopo il vertice sullasvoltosi stamani a Palazzo Chigi con il premier Conte, Salvini, il ministro dell'Economia, il viceministro Massimo Garavaglia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.Lasoddisfatta del vertice odierno sulladi bilancio annuncia che, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, ha preso atto della volontà del governo giallo-verde di realizzare passi importanti come il reddito di cittadinanza per gli italiani e la riforma delle.Questa mattina a Palazzo Chigi c'è stata "una riunione molto positiva e il ministro Tria ha preso atto della volontà politica dellae del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito di cittadinanza per gli italiani alla riforma delle". Così una fonte del partito di Matteo Salvini che ha partecipato alla riunione. "Ora - aggiunge - c'è l'impegno di tutti ad affinare le proposte e dello stesso ministro Tria a cercare soluzioni".