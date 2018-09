Manovra economica | Salvini | ' Non ci sarà l' aumento dell' Iva'

Manovra economica - Di Maio “fiducia Tria - ok fare deficit”/ Priorità : reddito cittadinanza - flat tax - pensioni : Manovra economica, Di Maio dalla Cina: "fiducia nel ministro Tria, ma attingiamo ancora al deficit per le 3 Priorità". pensioni, flat tax e reddito di cittadinanza: irritazione del Mef(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 13:40:00 GMT)

Manovra economica : reddito di cittadinanza e flat tax - possibile aumento dell'Iva : La Manovra economica si sta facendo sempre più incandescente, attualmente sono disponibili solo la meta' dei soldi necessari per fare quanto promesso da Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Pensione di cittadinanza per i 5 Stelle e riforma fiscale per partite Iva promessa dalla Lega, entrambe misure che costano molto e per le quali il ministro Tria sta cercando di trovare i fondi. Manovra economica al vaglio del governo Ieri sera si è svolto il ...

Manovra economica - Di Maio - Salvini e Conte : "Incontro proficuo. Faremo scelte coraggiose" : Questa sera si è svolto un vertice di governo per discutere della Manovra economica, un incontro indispensabile a meno di un mese dal varo della legge di Bilancio. È durato oltre tre ore, ma secondo quanto riferito dai diretti interessati, è stato "proficuo", un termine che il governo Conte usa fin dalla sua nascita.Proprio il Premier Giuseppe Conte ha detto:"Nel corso del vertice c'è stato un approfondimento delle principali componenti della ...

Oggi vertice di maggioranza su Manovra economica. Lega-M5s trattano - Tria deve difendere i parametri : Il ministro Tria cerca di far quadrare i conti, in mezzo ai due alleati: 'sì al reddito ma non per stare a casa' dicono i cinquestelle. 'Va bene la flat tax ma non per i ricchi'replica l'area leghista ...

Notizie del giorno : ILVA e Manovra economica : Notizie del giorno: non si chiudono ancora le polemiche sull’ILVA. Ieri Di Maio ha pubblicato sul sito del Mise il parere dell’Avvocatura di Stato, scatenando uno scontro politico. manovra economica: il riavvicinamento tra il governo italiano e l’Ue sul rispetto dei vincoli di bilancio consente il via libera di Bruxelles all’introduzione “graduale” di reddito di cittadinanza, riforma delle pensioni e riduzione delle tasse. Notizie del giorno: ...

Nella Manovra economica da 30 miliardi salvo il reddito di cittadinanza : Comincia a delinearsi la manovra economica che potrebbe superare i 30 miliardi. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sembra abbia ceduto ai desiderata dei partiti della maggioranza che hanno bisogno di mantenere le promesse elettori. Ci sarà infatti il reddito di cittadinanza, cavallo di ...

Di Maio : "DDL Spazza Corrotti è una Manovra economica mascherata" : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, oggi alle prese con il tavolo sull'Ilva, ha avuto anche il tempo di fare delle dichiarazioni su un disegno di legge che sarà presentato domani in Consiglio dei Ministri: quello ribattezzato "Spazza Corrotti", ossia un DDL contro la corruzione di cui si sta occupando il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.Di Maio oggi ha detto ai giornalisti che lo aspettavano ...

Manovra economica - Di Maio : "Rassicurerà i mercati e le famiglie" : Dopo le dichiarazioni rilasciate oggi da Matteo Salvini, anche l'altro vicepremier Luigi Di Maio è voluto intervenire pubblicamente sull'attesa Manovra economica del governo Lega-M5S, oggetto del vertice che si è svolto poco fa a Palazzo Chigi insieme al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier. Di Maio, richiamando proprio le parole di Matteo Salvini che oggi puntava a tranquillizzare i cittadini che stanno iniziando a ...

Manovra economica. L’Europa a Salvini e Di Maio : “L’Italia non può lamentarsi” : Un avviso a grillini e leghisti da parte dell’Unione Europea: Roma non può venire meno agli impegni presi in materia

Pensioni - Salvini assicura modifiche alla Fornero 'già da ottobre nella Manovra economica’ : In tv e sui social il ministro dell’Interno Matteo Salvini continua ad assicurare l’impegno del governo gialloverde sulla riforma delle Pensioni e la riduzione delle tasse su cui si sono riaccese le speranze di milioni di italiani. Misure che la Lega ha promesso in campagna elettorale e che sono state messe nero su bianco nel contratto di governo stipulato con il Movimento 5 stelle guidato dall’attuale ministro del Lavoro Luigi Di Maio. ...

Matteo Salvini : “Taglio tasse in autunno”/ Video - "Manovra economica coraggiosa : pronti a superare vincoli UE" : Matteo Salvini: “Taglio delle tasse già in autunno, andremo oltre i numeri UE, i migranti aiutiamoli in Africa". Intervista del ministro dell'interno al Corriere della Sera(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:20:00 GMT)