Manovra e promesse elettorali | Lega e M5S | “Vittoria su Tria” Ma il ministro getta acqua

Manovra - vertice a palazzo Chigi Di Maio : manterremo le promesse : Si sta tenendo dalle 8 di stamattina a palazzo Chigi un vertice di governo sulla Manovra, a cui partecipano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il ministro Riccardo Fraccaro, il viceministro Laura Castelli, i ministri Enzo Moavero Milanesi, Paolo Savona, Segui su affaritaliani.it

Conte : «Reddito di cittadinanza sarà nella Manovra». Di Maio : «Manterremo le promesse attingendo a un po' di deficit» : nella manovra entreranno tutte e tre le priorità del governo: flat tax, pensioni e reddito di cittadinanza. A prometterlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro...

Manovra - Di Maio : "Un po' di debito per mantenere le tre promesse". Tensione su Tria : Riforma delle pensioni, reddito di cittadinanza e flat tax "saranno nella legge di Bilancio". Sui conti assicura: "Non sforeremo il 3%"

Bernini - Manovra delle promesse mancate : ANSA, - ROMA, 18 SET - "La manovra non potrà non avviare una riduzione delle tasse, ma non conterrà la flat tax; non potrà non intervenire sulle pensioni, ma non abolirà la Fornero; non potrà non dare ...

Riforma Pensioni 2018/ Manovra e Quota 100 : promesse Governo e i nodi presenti (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie e scontro Governo-Pd sulla Quota 100: Giacobbe, "non abolisce la Fornero, ecco i problemi". Le novità sui temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 14:22:00 GMT)

Manovra al bivio : dopo le promesse elettorali ora si lavora sui numeri : Il Governo targato Lega e Movimento 5 Stelle rimane in pressing sul Ministro dell'Economia, Giovanni Tria per alzare l'asticella del deficit. dopo le minacce della scorsa settimana di superare o ...