Manovra | Di Maio | reddito di cittadinanza solo per gli italiani

Manovra - Di Maio : 'Reddito solo per italiani. Salvini leale con M5S - Berlusconi come la moglie tradita' : Lo faremo con tagli agli sprechi, ma anche se facciamo un po' di deficit, poi cresceremo il prossimo anno e rilanciamo l'economia. Questo governo lavora ad una legge di bilancio che mette al centro ...

Manovra - Di Maio : «Reddito solo per italiani. Salvini leale con M5S - Berlusconi come la moglie tradita» : Il reddito di cittadinanza, bandiera del Movimento 5 stelle, andrà solo ai cittadini italiani, come chiede la Lega. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista a Radio...

Manovra 2019 - Di Maio : reddito di cittadinanza solo agli italiani : “Abbiamo corretto la proposta di legge” iniziale sul reddito di cittadinanza “anni fa: è singolare che torni in auge una proposta di legge che non prevedeva ancora la platea” per l’assegnazione del reddito “ma è chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea e assegnare il reddito di cittadinanza ai cittadini italiani“. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in ...

Manovra : Di Maio - reddito cittadinanza a italiani : Il reddito di cittadinanza sarà rivolto agli italiani. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Anch'io. 'Abbiamo corretto la proposta di legge anni fa, è singolare che torni in auge' ha ...

Manovra - vertice a palazzo Chigi Di Maio : manterremo le promesse : Si sta tenendo dalle 8 di stamattina a palazzo Chigi un vertice di governo sulla Manovra, a cui partecipano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il ministro Riccardo Fraccaro, il viceministro Laura Castelli, i ministri Enzo Moavero Milanesi, Paolo Savona, Segui su affaritaliani.it

Manovra - Di Maio : 'O si trovano i soldi o andiamo a casa' : Fra gli impegni ribaditi in giornata dal vicepremier c'è quello di non lasciare aumentare l'Iva, come invece non sarebbe dispiaciuto al ministro dell'Economia Giovanni Tria . ' È una fake news ", ha ...

Manovra - Di Maio : 'Aumento Iva fake news. Siamo compatti : trovare risorse o a casa' : Mentre è in corso il pressing sul deficit in vista della Manovra il vicepremier Luigi Di Maio ribadisce la compattezza del governo sulle misure da prendere e smentisce l'ipotesi di aumento dell'Iva. "...

