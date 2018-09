Manovra | Conte | verso fumata bianca | terremo i conti a posto

Manovra - Conte : “Terremo i conti in ordine non siamo una banda di scalmanati” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene sulla Manovra e sul vertice di oggi che si è tenuto a Palazzo Chigi: "Non saremmo dei buoni governanti se pensassimo a varare riforme senza tenere in ordine i conti. Non siamo una banda di scalmanati come qualcuno ci vuol descrivere in maniera strumentale".continua a leggere

Conte : la fumata bianca sulla Manovra è già iniziata : Roma, 21 set., askanews, - "La fumata bianca sulla manovra è già inziata, non stiamo a zero. È ovvio che biosgna curare tanti dettagli, riforme da considerare perché il Paese ha biosgno di essere ...

Manovra - Conte : Mai contemplato aumento dell'Iva - non è d'attualità : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte - Manovra dovrà tenere conti ordine : ANSA, - SALISBURGO, 19 SET - "Il numero della manovra dovrà dare anche il segno che stiamo tenendo i conti in ordine". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il vertice ...

Manovra - Conte : in costante contatto con Tria - i conti saranno in ordine : Sul 2% "ho tirato fuori un numero per dire 'non impicchiamoci adesso ai decimali'. Anche oggi in riunione ho avuto un contatto costante con il ministro Tria: siamo in piena fase di elaborazione della Manovra e dei suoi dettagli, In questo momento non ha senso tirare fuori un numero. Voglio tirare fuori un numero come esito di un processo" ma in ogni caso "alla fine dovrà uscire un numero che ...

Conte : «Reddito di cittadinanza sarà nella Manovra». Di Maio : «Manterremo le promesse attingendo a un po' di deficit» : nella manovra entreranno tutte e tre le priorità del governo: flat tax, pensioni e reddito di cittadinanza. A prometterlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro...

Conte : «Manovra sarà seria e credibile. Sforare il 2%? Non ci dobbiamo impiccare ai decimali» : «Non è una questione elettorale, gli appuntamenti elettorali sono distanti, la realtà è che l'immigrazione è un tema importante» sul quale «la politica con la P maiuscola deve essere pronta ad assumersi responsabilità e a dare risposte complessive». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Salisburgo prima del vertice Ue rispondendo ad una ...

Conte : "Manovra sarà seria e credibile. Sforare il 2%? Non ci dobbiamo impiccare ai decimali" : sarà una manovra ''seria, coraggiosa e che offra risposte ai cittadini e consenta una crescita e uno sviluppo sostenibile - assicura il premier Giuseppe Conte -. Non ci dobbiamo impiccare sui decimali, dobbiamo essere credibili" nei confronti di tutti. Il presidente del Consiglio ha parlato a margine del consiglio informale Ue a Salisburgo, rispondendo a una domanda sull'ipotesi di Sforare il 2% nella manovra economica."Abbiamo fatto delle ...