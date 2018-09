Manovra | avanti su quota 100 e reddito di cittadinanza Di Maio | «Sarà solo per gli

Manovra - avanti su quota 100 e reddito Si partirà con i pensionati : 780 euro «Solo agli italiani»? Norma a rischio : Salvini la spunta sul decreto migranti e sicurezza, in consiglio senza modifiche. avanti su pensioni a 62 anni e flat tax, niente taglio Irap. Pil rivisto al rialzo

Manovra : Di Maio - bisogna fare ancora passi in avanti : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “Ho avuto notizie dalla riunione economica di oggi a palazzo Chigi. Si sono fatti passi in avanti perchè il nostro obiettivo è applicare il reddito di cittadinanza, superare la legge Fornero e abbassare tasse con un sistema di flat tax. Ma bisogna fare ancora passi avanti”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video su Facebook. L'articolo Manovra: Di Maio, bisogna fare ancora passi in avanti sembra ...

Manovra - Fraccaro : "In ddl anti corruzione avanti su fondazioni politiche" : "Nel ddl anticorruzione faremo le norme sulla trasparenza delle fondazioni". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, uscendo da Palazzo Chigi dove si è tenuto un vertice ...

Manovra : Salvini - bene vertice; avanti con dl sicurezza e migranti : 'Incontro utile, positivo, raccoglieremo alcune proposte e andiamo avanti spediti con i decreti sicurezza e immigrazione che saranno approvati lunedì in Consiglio dei ministri con il presidente Conte ...

Vertice Salvini-Berlusconi-Meloni : 'Avanti sulla Manovra rispettando il nostro programma' : 'Nell'attuale situazione politica specie - recita la nota congiunta - in vista della prossima legge di bilancio deve continuare a manifestarsi sia da chi è al governo come da chi non ne fa più parte ...

Manovra - scintille nella maggioranza. E Tria va avanti : Cinquestelle per il reddito di maggioranza, Lega per la flat tax. Il ministro dell'Economia: gli investimenti pubblici devono tornare al tre per cento del pil. Ridurre il carico fiscale su classe media -

Manovra - Di Maio : 'Avanti con tagli e scelte coraggiose' : 'Le scelte sulla legge di bilancio devono essere coraggiose e devono esserlo nell'interesse dei cittadini. La mia posizione è ferma: vanno tagliati tutti gli sprechi, tutti i rami secchi, così come ...

Manovra - Tria : «Favorevole a partire con il taglio dell’Irpef Avanti con le grandi opere» : Il ministro dell’Economia: «In modo graduale, valutando compatibilità bilancio, perché c’è bisogno di equità e armonizzazione delle soglie». Quest’anno correzione del debito dello 0,1%. grandi opere, il ministro apre: personalmente spero si facciano

Manovra - vertice di governo : "avanti su calo debito" : Grandi manovre in vista della Legge di bilancio del governo Conte. Palazzo Chigi informa oggi con una nota del colloquio telefonico avuto ieri su Def e legge di bilancio 2019 tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vice premier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria.Dall’esame condiviso del quadro macro-economico attuale sono stati definiti obiettivi e dettagli del quadro ...