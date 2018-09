Mangia biscotto sbagliato | muore a 9 anni per una reazione allergica

ilgiornale

: Mangia biscotto sbagliato, muore bimba di 9 anni - infoitestero : Mangia biscotto sbagliato, muore bimba di 9 anni - infoitestero : Mangia biscotto sbagliato e muore a 9 anni - fpincio : Mangia biscotto sbagliato, muore bimba di 9 anni -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Una bambina australiana di nove, Isabel Marrero, è morta a causa di una gravedopo averto un".L"inaspettato quanto terribile dramma si è verificato per colpa di una banale svista della mamma della piccina. La signora, infatti, ha accidentalmente preso dallo scaffale un pacchetto di biscotti che assomigliava tantissimo a quelli con scaglie di cioccolato così amati da sua figlia. Purtroppo, però, la donna non si è accorta che in quella scatola non erano presenti i dolcetti che abitualmente consumava Isabel ma vi era un altro prodotto che conteneva un ingrediente che, poi, si è rivelato letale.La bambina, dopo averneto uno, si è sentita subito male e, nonostante gli immediati soccorsi, è deceduta. La mamma, decisamente provata per la perdita della sua piccola, si è sentita in dovere di fare un appello a tutti i genitori affinché ...