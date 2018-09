Malattie mitocondriali | i passi della scienza nei misteri delle centraline energetiche

«La nostra famiglia che convive con le Malattie mitocondriali» : Christian guardava in su e poi cadeva. Non sapevano spiegare perché i genitori e nemmeno le maestre della scuola materna. «Secondo il sostituto del pediatra», racconta il papà del bimbo, «era caduto a causa di uno spavento. Ma Christian continuava a cadere e, tornato il pediatra, ci ha consigliato una visita neurologica dove riscontrarono qualcosa di strano». Quel qualcosa di strano scritto sul referto era: «sospetta citopatia mitocondriale». Da ...

La Marina Militare partecipa alla “Settimana mondiale delle Malattie Mitocondriali” : Sabato 22 settembre tutto il mondo brillerà di verde, in conclusione della Settimana mondiale di sensibilizzazione sulle Malattie mitocondriali, promossa in Italia dall’associazione Mitocon, il principale riferimento per i pazienti e i familiari affetti da queste patologie. La Marina Militare aderisce a tale progetto, illuminando di verde i propri edifici ed unità navali quale segno di supporto alla ricerca per lo studio e la cura delle ...