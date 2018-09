Lunedì missione in Campania per il ministro del Sud Lezzi

NoiPa - accredito stipendio agosto 2018/ Cedolino - pagamento stipendi : emissione speciale Lunedì 27 : NoiPa, accredito stipendio agosto 2018: ieri il pagamento degli stipendi Pa dopo il Cedolino online. lunedì 27 agosto l'emissione speciale per supplenti scuola e volontari Vigili Fuoco(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 11:36:00 GMT)

Tiki Taka - Wanda Nara conduce la trasmissione di Sport Mediaset da Lunedì 3 settembre : Wanda Nara prende il posto di Melissa Satta al fianco di Pierluigi Pardo in Tiki Taka, la trasmissione di Sport Mediaset che andrà in onda da venerdì 3 settembre

Dl dignità : concluso percorso in Commissione. Lunedì in aula con varie novità : Da novembre la stretta sui contratti a termine, i voucher estesi anche al settore del turismo ma solo per aziende con almeno 8 dipendenti, salta il tetto di 36 mesi per il lavoratori precari della ...

Dl dignità - ok commissione. Testo in aula Camera Lunedì : Roma, 27 lug., askanews, - Via libera delle commissioni Lavoro e Finanze della Camera al decreto dignità con il mandato al relatore. Il Testo approderà in prima lettura in aula alla Camera lunedì alle ...