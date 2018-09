Luigi Di Maio | Sallusti smaschera la presa in giro del grillino | come fanno i furbi con i

La bufala del biglietto aereo in Business class di Luigi Di Maio : Il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, è finito al centro di una bufera mediatica a causa di un volo in classe Economy per Pechino. Alcuni utenti social legati al Pd hanno sostenuto avesse mentito perché il posto a lui riservato è da Business class, ma in realtà come si evince guardando il biglietto, ha volato davvero in classe economy con tariffa "Flex".Continua a leggere

Luigi Di Maio : "L'aumento dell'Iva è una fake news" : L'aumento dell'Iva "è una fake news, non è assolutamente vero, perché in questo governo non si permetterà ai soldi di uscire dalla porta e entrare dalla finestra, non vogliamo fare il gioco delle tre carte". Lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Radio 24.Di Maio parla poi della questione Olimpiadi. Per l'organizzazione delle Olimpiadi del 2026, afferma, "lo Stato non deve metterci un euro". "Il Coni ...

Giovanni Tria ignora Luigi Di Maio e tira dritto : il ruolo di Sergio Mattarella : Non sono dalla Ue e dalla Bce , che possono sembrare entità astratte nell'ambito di una politica nostrana che ha ancora margini di autonomia, quanto da Sergio Mattarella . Che lì lo ha voluto, ...

"Reddito cittadinanza in manovra" Da Conte assist a Luigi Di Maio : Reddito di cittadinanza in manovra. Ma stavolta a dirlo non è il capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio, ma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Oggi ho incontrato i capigruppo del M5s di Camera e Senato Segui su affaritaliani.it

Giancarlo Giorgetti zittisce Luigi Di Maio : 'Il ministro Giovanni Tria non corre alcun rischio' : Le Olimpiadi invernali 2026 quasi impallinate dagli alleati grillini, la manovra ancora in alto mare, il vicepremier Luigi Di Maio che minaccia il collega all 'Economia Giovanni Tria . Giancarlo Giorgetti , il 'gianni letta' del governo giallo-verde, s'è trovato nelle ultime ore un bel po' di rogne sulla scrivania. Ma, ripreso dal quotidiano La Repubblica , ...

Giovanni Tria - l'offerta-elemosina sul reddito di cittadinanza : la rabbia di Luigi Di Maio : Questa almeno la posizione tenuta con non poca fatica dal ministro dell'Economia Giovanni Tria , difesa fino all'ultimo scatenando l'irritazione del vicepremier Luigi Di Maio che è arrivato a '...

Luigi Di Maio : "Pronto ddl per tagliare 345 parlamentari" : Con la Lega "noi ci capiamo sui fatti, stamattina abbiamo fatto una riunione e la settimana prossima presentiamo una proposta di legge costituzionale per tagliare 345 parlamentari". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Dimartedì su La7. Si otterrano così, ha aggiunto, risparmi per 100 milioni di euro l'anno."Abbattere il debito pubblico è un impegno che prendiamo, ma una legge di bilancio non si fa per ridurre il ...

Reddito di Cittadinanza - Luigi Di Maio infuriato potrebbe saltare qualche nome : Vertice manovra, rumor: Di Maio infuriato su Reddito di Cittadinanza. Medita avviso di sfratto Reddito di Cittadinanza sempre più a rischio, per lo meno nella forma e nei modi auspicati dal M5S: il vertice sulla manovra di ieri sarebbe stato infuocato, anche se il viceministro all’Economia, Massimo Garavaglia, afferma: “Al vertice c’ero anche io” e “leggo di contrasti che in realtà non ci sono”. Intervenendo a Radio Anch’io su Radio 1 sul ...

Mario Monti - bastonata a Luigi Di Maio : 'Se l'Italia oggi è messa così male...' : Interviene a gamba tesa nel dibattito già rovente sulla legge finanziaria, l'ex presidente del Consiglio Mario Monti . Lo fa a proposito del tira e molla tra Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria , del quale prende le difese, bastonando invece il vicepremier pentastellato. 'Se l'Italia è messa oggi molto peggio di tanti altri Paesi europei è perché in un passato lontano ...

Luigi Di Maio - lo sfogo brutale contro il ministro Tria : 'Non hanno capito - così va a casa' : I margini nella prossima manovra sono a dir poco limitati, il ministro dell'Economia è stato fin troppo chiaro nell'ultimo vertice a palazzo Chigi davanti al premier Giuseppe Conte, il vice Matteo ...

Luigi Di Maio - affondo contro Giovanni Tria : 'La manovra? Un ministro serio i soldi li trova' : Altissima tensione nel governo, dove come ampiamente previsto la manovra sta creando non pochi grattacapi. Nel testo, infatti, si gioca su più fronti: flat tax, reddito di cittadinanza e revisione ...

ENRICO MENTANA - LA BATTUTA SU Luigi DI MAIO E MATTEO SALVINI/ Video : "Siamo vicini al test di gravidanza" : Ospite di Tagadà, ENRICO MENTANA ha commentato l'attuale legame tra LUIGI Di MAIO e MATTEO SALVINI con una BATTUTA: "Siamo vicini al test di gravidanza". Ma come accade anche nelle...(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 19:08:00 GMT)

Luigi Di Maio : "L'italiano fa moda : è tra le lingue più studiate al mondo" : "Nel mondo sta continuando a crescere una immagine dell'Italia sempre più legata alle cose ben fatte e alla cultura del bello". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio, a margine dell'esposizione internazionale delle calzature.La lingua italiana "non a caso - ha aggiunto - viene studiata sempre di più nel mondo. È una delle lingue più studiate perché è fa moda ed è legata alla nostra cultura. La ...