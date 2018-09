Lucia Borgonzoni | il padre Giambattista prende la tessera del Pd | ' Mi considero un

Padre Lucia Borgonzoni si iscrive al Pd : ... per avere lasciato un incontro sull'accoglienza dei migranti senza ascoltare l'Arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, ora Giambattista Borgonzoni torna agli onori della cronaca iscrivendosi al Pd e ...

Lucia Borgonzoni : "Ebrei sotto attacco - ipocrita non dirlo" : "La memoria è essenziale. Le cose vanno ricordate anche se alcune ci fanno vergognare. Segni di preoccupazione ce ne sono, però sbagliamo ogni tanto a mettere qualsiasi segnale che arriva dietro la parola razzismo e fare continue analogie con le deportazioni". Lo ha detto il sottosegretario per i Beni e le attività culturali Lucia Borgonzoni, intervenuta al Museo ebraico di Roma in occasione dell'inaugurazione della mostra ...

Annunciati i vincitori de “La Pellicola d’Oro”. Presente alla Premiazione Lucia Borgonzoni : La Pellicola d’Oro torna per il secondo anno consecutivo, tra i premi collaterali della 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica La Biennale di Venezia con l’obiettivo di portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali ...

Il padre di Lucia Borgonzoni : 'Non ti voto'. La leghista : 'Mi usi come palcoscenico' : La lite tra la leghista Lucia Borgonzoni e il padre, l'architetto Giambattista Borgonzoni 'di sinistra' e 'contro Salvini' continua e si inasprisce. Lui l'ha criticata e ha confessato di non averla ...