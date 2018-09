Los Angeles Lakers | Magic e Pelinka in coro |  “Lebron James ci farà tornare grandi”

NCIS Los Angeles 10×03 : un caso principesco per Callen e Sam : NCIS Los Angeles 10×03 trama e anticipazioni – Il terzo episodio della serie Tv andrà in onda domenica, 14 ottobre 2018. “The Prince” ci indica già nel suo titolo il caso del giorno. La trama di NCIS Los Angeles 10×03 vedrà infatti Callen e Sam impegnati in una missione speciale, forse persino nobile. NCIS Los Angeles 10×03 trama e anticipazoni Sam e Callen ritornano in pista per indagare su un nuovo caso. Al suo ...

Los Angeles pronta a bandire pellicce : NEW YORK, 19 SET - Los Angeles è pronta a mettere al bando le pellicce, e si prepara a diventare la più grande città degli Stati Uniti a impedire la vendita di vestiti e accessori in pelo. Una norma ...

Usa : Los Angeles pronta a mettere al bando le pellicce : Svolta animalista in una delle città più famose d’America: Los Angeles è pronta a mettere al bando le pellicce, e si prepara a diventare la più grande città degli Stati Uniti a impedire la vendita di vestiti e accessori in pelo. Una norma simile è già stata approvata nei mesi scorsi a San Francisco e in altre due piccole città della California, West Hollywood e Berkeley. Il consiglio comunale di LA ha votato all’unanimità per il ...

Los Angeles ha vietato la vendita di pellicce : Il Consiglio comunale di Los Angeles ha approvato il divieto di vendere pellicce, abiti e accessori fatti con pelo di animali. Nel giro di un mese il divieto sarà redatto in forma di legge dal procuratore della città ed entrerà The post Los Angeles ha vietato la vendita di pellicce appeared first on Il Post.

NBA – Kevin Durant pronto a volare a Los Angeles? Dai social arriva la dichiarazione d’amore : “andrei in questo istante” : Kevin Durant esprime la sua voglia di giocare a Los Angeles: dopo il trasferimento di LeBron James nella ‘Città degli Angeli’, anche ad un altro campione NBA fa gola la metropoli californiana Los Angeles sembra negli ultimi tempi essere diventata al ‘città dei balocchi’ per i free agent NBA. Dopo il recente trasferimento di LeBron James e la ‘dichiarazione d’amore’ di Kawhi Leonard nei confronti ...

NBA - l'ultima di Kevin Durant sui social : sogna di giocare a Los Angeles : "Aaron Donald è uno degli atleti più impressionanti che ci siano oggi in qualsiasi sport. Andrei a giocare nei Rams in questo stesso istante LOL", ha scritto Durant dal suo account @easymoneysniper, ...

Ibrahimovic - il gol numero 500 in carriera è una meraviglia di tacco coi Los Angeles Galaxy. VIDEO : Gol normali? Mai. Specialmente se devi fare il numero 500 in carriera, perché sei Zlatan Ibrahimovic, un fenomeno vero e sai sempre trovare il modo di far parlare da te. Lo svedese si inventa l'...

NCIS Los Angeles 10×02 : Hetty e Mosley sotto accusa? : NCIS Los Angeles 10×02 trama e promo – La seconda puntata della serie Tv andrà in onda domenica, 7 ottobre 2018, sulla CBS. “Superhuman” vedrà ancora la squadra divisa al suo interno, a causa della missione precedente in Messico. La trama di NCIS Los Angeles 10×02 ci conferma che il comando verrà assegnato all’ex Ammiraglio Killbride. NCIS Los Angeles 10×02 trama e anticipazioni Ci è voluto molto tempo ...

Mercato NBA – La pazza idea dei Los Angeles Lakers : per il 2019 si punta una stella degli Warriors : pazza idea dei Los Angeles Lakers per il Mercato NBA 2019: Magic Johnson punta Klay Thompson in uscita dagli Warriors I Los Angeles Lakers sono stati i grandi protagonisti dell’attuale free agency, nella quale hanno praticamente rivoluzionato il proprio roster. Tanti i giocatori arrivati ad L.A., fra i quali ovviamente il più importante LeBron James. La prossima estate però, si appresta ad essere altrettanto calda. Grazie al buyout ...

Una delle indagini della polizia di Los Angeles su Kevin Spacey è stata archiviata : La polizia di Los Angeles ha archiviato un’indagine per stupro avviata nello scorso aprile contro Kevin Spacey perché l’accusa fatta nei confronti dell’attore riguarda fatti avvenuti nel 1992, troppo tempo fa. Spacey ha ricevuto molte accuse di molestie da diversi uomini negli ultimi The post Una delle indagini della polizia di Los Angeles su Kevin Spacey è stata archiviata appeared first on Il Post.

The NOTHING è un nuovo RPG open world cyberpunk ambientato in una distopica Los Angeles : Logic Nine sta attualmente lavorando a un RPG cyberpunk open-world, chiamato The NOTHING. Il gioco si svolge in una distopica Los Angeles, nell'anno 2108 e la sua storia è incentrata sulla PXL Corporation e sul controllo inarrestabile che hanno in tutto il mondo, sugli errori che hanno commesso e sui terribili orrori che vengono scoperti sulle loro operazioni.Come riporta DSOGaming, In The NOTHING, i giocatori assumeranno il ruolo di Dresden; un ...

Inter - Icardi si allena a Los Angeles : la nuova Argentina lo ricarica : E se fosse l'Argentina a restituire Icardi al top della forma? Ci sperano ovviamente l'Inter e Spalletti, orfani del proprio capitano nella prima vittoria stagionale a Bologna. Tre punti e tre gol per ...

Un antipasto della scaletta di Ariana Grande per lo Sweetener Tour 2019 - video dai concerti di Chicago e Los Angeles : In attesa di scoprire la scaletta di Ariana Grande per lo Sweetener Tour 2019, le cui date saranno annunciate a breve, un antipasto di quello che sarà il nuovo show è arrivato con le Sweetener Sessions di agosto. La popstar, che ha rilasciato il nuovo album di inediti lo scorso mese debuttando in cima alla classifica Fimi italiana e a quelle americana e inglese, ha tenuto un mini-Tour promozionale che è partito il 20 agosto da New York City e ...

L'ex star di E.R. Vanessa Marquez uccisa dalla polizia di Los Angeles - : Giovedì 30 agosto, nel corso di un controllo, l'attrice avrebbe puntato una pistola giocattolo verso gli agenti, che hanno aperto il fuoco. La donna aveva 49 anni ed era diventata famosa grazie al ...