Lory Del Santo | la tragedia del figlio suicida e l' orrore senza vergogna | ' Squallida | per

Gf Vip - Lory Del Santo in Casa dopo la tragedia? "Può decidere quando vuole" : Mediaset lascia la porta aperta alla soubrette che il mese scorso ha perso il figlio e in questi giorni ha espresso il...

Chi era Loren - il figlio di Lory Del Santo : Biondo, bellissimo e sorridente, Loren era il figlio di Lory Del Santo. Un ragazzo pieno di vita e pronto a conquistare il mondo, schiacciato da una malattia che l’ha portato via a soli 19 anni. Da anni Loren viveva negli Stati Uniti, a Miami, dove studiava presso la scuola superiore Miami Beach High School. Praticava diversi sport, fra cui tennis e basket, ma soprattutto football americano, dove era già una giovane promessa. Della sua ...

Lory Del Santo parla del figlio Loren - morto suicida : "Ho un solo senso di colpa : l’ultima volta che ci siamo visti non gli ho detto 'ti voglio bene'" : "Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. Ho un solo senso di colpa: l'ultima volta che ci siamo visti non gli ho detto 'ti voglio bene' anziché baciarlo e basta. Niente altro". Lory del Santo ha deciso di non tenere più per sé il dolore e raccontare, in un'intervista rilasciata a Verissimo, il suo ...

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 2018 per dimenticare il suicidio del figlio Loren? : "Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale". E' la rivelazione shock di Lory Del Santo, ospite sabato 22 settembre di Verissimo su Canale 5. Dopo la morte di Connor nel lontano 1991, la vita della star è stata sconvolta da un’altra tragedia, la morte di un altro figlio. --Se in un primo momento la Del Santo aveva commosso tutti, in ...

Lory Del Santo - altro dramma Il figlio di 19 anni si è ucciso E lei : «Vado lo stesso al Gf Vip Sarà una terapia» Foto |Video : Lory Del Santo aveva già perso in modo tragico il figlio avuto da Eric Clapton. Ora lei vuole comunque partecipare al «Grande Fratello Vip»: «Potrebbe essere una terapia»

Dramma Lory Del Santo - mio figlio si è tolto la vita - il Grande Fratello la mia terapia : Lory Del Santo, mio figlio Loren si è tolto la vita. La rivelazione a Verissimo, “vado al GF come terapia” “Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”. E’ la rivelazione shock di Lory Del Santo, ospite sabato 22 settembre di Verissimo su Canale 5. L’attrice – che nel 1991 ha già perso Conor, il ...

Lory Del Santo su Loren - il figlio morto. A Verissimo rivela : «Si è tolto la vita» : Ancora un dramma nella vita di Lory del Santo. La showgirl, ospite di Verissimo, ha rivelato una cosa molto intima sulla morte del figlio Loren: «Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è...

Lory Del Santo : Mio figlio Loren si è suicidato/ Piroso : Non è andata ai funerali per non perdere GF Vip : Lory del Santo “mio figlio Loren si è suicidato”: la rivelazione choc a Verissimo. Il dramma avvenuto un mese fa e la decisione di entrare comunque al Grande Fratello Vip. L'annuncio di Lory Del Santo ha scosso l'opinione pubblica e il mondo dello spettacolo: il figlio Loren di 19 anni, a detta della showgirl "si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale".

