Loretta Goggi È lei la vera e propria spalla di Carlo Conti Tale e Quale Show

Tale e quale show - Loretta Goggi e lo schiaffo a un famoso cantante : 'Tu sei un attore giusto?' : Oltre al look stravagante con cui si è presentata per la prima puntata della nuova stagione di Tale e quale show , Loretta Goggi si è fatta notare per una gaffe che ha fatto nei confronti di Massimo ...

Gianni Brezza - marito di Loretta Goggi/ "Dopo la sua morte - mi sono ammalata" (Techetechetè) : Gianni Brezza, ballerino, coreografo, attore e regista, si è spento nel 2011 a causa di alcune complicanze legate a un tumore. marito di Loretta Goggi dal 2008, è tra i protagonisti più...(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Massimo Di Cataldo imita Alan Sorrenti a Tale e Quale : gaffe di Loretta Goggi : Tale e Quale Show, Massimo Di Cataldo imitazione Loretta Goggi: la gaffe di Loretta Goggi La prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show è stata sotto il segno di Loretta Goggi, da ben otto anni giurata del programma. Dopo aver stupito tutti con il suo look stravagante, la cantante e imitatrice si […] L'articolo Massimo Di Cataldo imita Alan Sorrenti a Tale e Quale: gaffe di Loretta Goggi proviene da Gossip e Tv.

Loretta Goggi/ Il ritorno da giudice dell'attrice - ecco la sua storia nel programma (Tale e Quale Show) : Loretta Goggi, presente sin dalla prima edizione, torna come giudice di Tale e Quale Show in onda su Rai 1. Al suo fianco Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 21:04:00 GMT)

Loretta GOGGI/ La provocazione : "Io - troppo ironica per essere molestata. Oppure ero una gran cozza" : LORETTA GOGGI parla di sé sulle colonne della Stampa. "In tv non mi rivedo mai. Molestie? O ero 'cozza' o mi ponevo diversamente". Ironia e leggerezza gli ingredienti del successo.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 20:16:00 GMT)

TECHETECHETE'/ Da Milly Carlucci a Loretta Goggi - tutte le dive della televisione italiana : TECHETECHETE' ripercorre le carriere delle dive del piccolo schermo. Sono Milly Carlucci e Mara Venier, Heather Parisi e Lorella Cuccarini, Loretta Goggi e Rita Pavone. (Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 15:51:00 GMT)