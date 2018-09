L’omaggio quasi irriverente di Robbie Williams a re Giorgio

vanityfair

(Di venerdì 21 settembre 2018) Solo repoteva prendere il controllo di un aeroporto cittadino, il Forlanini di Milano Linate, di rilevanza internazionale e renderlo palco di una sfilata e di un concerto evento durante la settimana della moda milanese. Solo lui poteva avere la levatura d’animo da accettare che lo special guest,, icona della musica degli anni Novanta, cambiasse il tono del suo fashion show Emporio Armani P/E 2019 introducendo humor inglese che a tratti rasentava i limiti della decenza. L’ex cantante dei Take That, «the guy from the Nineties who played with Justin Timberlake in NSYNC», come lui stesso si è definito rivolgendosi alle generazioni più giovani che forse non erano neppure nate quando lui era all’apice del successo, è stato l’interprete del desiderio di condivisione e di convivialità diArmani. Lo stilista per la prima volta ha invitato a casa sua, ...