LIVE Equitazione | World Equestrian Games 2018 in DIRETTA | De Luca terzo con un errore | è

LIVE Equitazione - World Equestrian Games 2018 in DIRETTA : De Luca a caccia della finale - si assegnano le medaglie della prova a squadre di salto : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del salto ostacoli ai World Equestrian Games 2018 di Equitazione a Tryon, negli USA. Oggi, venerdì 21 settembre, va in scena la finale della gara a squadre, a cui l’Italia non potrà partecipare a causa della prestazione tutt’altro che convincente della pattuglia azzurra negli Stati Uniti. Ma alla squadra che esce di scena in tono dimesso, rimandando l’appuntamento con il pass per Tokyo ...

LIVE Equitazione - World Equestrian Games 2018 in DIRETTA : pazzesco De Luca - è in testa! Italia eliminata nella gara a squadre : Buon divertimento con OA Sport! CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 22.45 La nostra DIRETTA termina qui. Grazie per averci seguito anche ...

LIVE Equitazione - World Equestrian Games 2018 in DIRETTA : salto ostacoli - Italia per la rimonta che vale il pass per Tokyo : Buon pomeriggio e bentrovati per la DIRETTA LIVE del salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Dopo le emozioni della giornata di ieri, che ha visto l’Italia piuttosto in difficoltà sia per la prova individuale (eccetto un superbo De Luca) sia per quella a squadre, prosegue la rincorsa verso le medaglie con la seconda sessione di gara, in programma oggi, giovedì 20 settembre, e propedeutica alle finali che andranno in ...

LIVE Equitazione - Mondiali 2018 in DIRETTA : Lorenzo De Luca tiene alto il tricolore! E’ nella top ten. L’Italia deve inseguire : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE del salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Oggi, mercoledì 19 settembre, inizia l’avventura degli italiani Lorenzo De Luca, Luca Marziani, Piergiorgio Bucci ed Emanuele Gaudiano nelle gare più attese per la spedizione azzurra negli Stati Uniti. I progressi compiuti dall’Italia negli ultimi 18 mesi hanno proiettato il Bel Paese ai vertici internazionali della ...

LIVE Equitazione - Mondiali 2018 in DIRETTA : Lorenzo De Luca tiene alto il tricolore! E’ nella top ten. L’Italia deve rimontare : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE del salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Oggi, mercoledì 19 settembre, inizia l’avventura degli italiani Lorenzo De Luca, Luca Marziani, Piergiorgio Bucci ed Emanuele Gaudiano nelle gare più attese per la spedizione azzurra negli Stati Uniti. I progressi compiuti dall’Italia negli ultimi 18 mesi hanno proiettato il Bel Paese ai vertici internazionali della ...

LIVE Equitazione - Mondiali 2018 in DIRETTA : inizia in salita l’avventura dell’Italia nel salto ostacoli : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE del salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Oggi, mercoledì 19 settembre, inizia l’avventura degli italiani Lorenzo De Luca, Luca Marziani, Piergiorgio Bucci ed Emanuele Gaudiano nelle gare più attese per la spedizione azzurra negli Stati Uniti. I progressi compiuti dall’Italia negli ultimi 18 mesi hanno proiettato il Bel Paese ai vertici internazionali della ...