L’Italia è il primo Paese europeo per evasione di Iva | nel 2016 ammanco per 36 miliardi

Taekwondo - Grand Prix Taoyuan 2018 : prima giornata senza acuti per L’Italia. Rotolo fuori agli ottavi - Rizzelli e Milani al primo turno : prima giornata di gare senza acuti per l’Italia nel Grand Prix di Taekwondo a Taoyuan (Taiwan). La migliore azzurra oggi è stata Daniela Rotolo, che però non è riuscita ad andare oltre gli ottavi, mentre al primo turno si sono fermati Cristiana Rizzelli e Matteo Milani. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dai -67 kg femminili dove Daniela Rotolo riesce ad avere la meglio al golden point sulla spagnola Jone ...

Volley - Mondiali 2018 : L’Italia ha vinto il girone! Primo posto matematico - la Slovenia ha perso. Azzurri a Milano : i prossimi avversari : L’Italia ha vinto il girone della prima fase ai Mondiali 2018 di Volley maschile! La nostra Nazionale è già certa di chiudere al comando la Pool A quando manca ancora una giornata al termine di questo segmento della rassegna iridata: l’Argentina ha infatti sconfitto la Slovenia per 3-2 (25-18; 22-25; 27-29; 25-17; 15-13) e ha così consegnato agli Azzurri il Primo posto nel raggruppamento. Domani i ragazzi del CT Chicco Blengini ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2019 : bilancio positivo per L’Italia nel primo test ufficiale sul campo di regata olimpico : La prima tappa di Coppa del Mondo di Vela disputata ad Enoshima si è chiusa per l’Italia con un bottino finale di tre podi conquistati da Tita-Banti (secondi) e Bissaro-Frascari (terzi) nei Nacra 17 e da Di Salle-Dubbini nel 470 femminile. Il bilancio dunque può considerarsi positivo e ciò fa ben sperare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dato che gli atleti hanno gareggiato per la prima volta sul campo di regata olimpico. La ...

Canottaggio - conclusi i Mondiali Assoluti di Plovdiv : L’Italia si aggiudica il primo posto nel medagliere : La Nazionale azzurra chiude al primo posto nel medagliere assoluto per nazioni davanti a Stati Uniti (3-3-4) e Germania (3-1-1) L’Italia del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo conclude i Mondiali Assoluti di Plovdiv (Bulgaria) con 8 medaglie (3 oro: quattro di coppia Senior maschile, due senza Pesi Leggeri maschile e femminile; 4 argento: quattro senza Senior maschile, doppio e quattro di coppia Pesi Leggeri maschile e singolo ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : una vittoria e una sconfitta bastano alL’Italia femminile per il primo posto nel girone : La nazionale italiana femminile di Basket 3×3 supera la fase a gironi al termine della prima giornata degli Europei 2018 in corso di svolgimento a Bucarest (Romania). Il quartetto azzurro costituito da Marcella Filippi, Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie e Arianna Zampieri ha superato prima il Belgio con un agevole 22-15, poi è stato sconfitto di misura dall’Ungheria 12-13. Nonostante ciò le campionesse mondiali in carica ...

Il delitto Fenaroli - il primo giallo che divise L’Italia tra innocentisti e colpevolisti : L'11 settembre 1958 Maria Martirano viene trovata strangolata nella cucina di casa in via Monaci, a Roma. Il marito, l'imprenditore Giovanni Fenaroli finisce all'ergastolo con l'accusa di aver ordinaro il delitto per motivi di interesse, ma negli anni Novanta, le rivelazioni di un ex agente del Sifar gettano luce su una pista mai battuta. I legami del caso con il primo scandalo tangenti targato DC e la responsabilità dei Servizi nel ...

Basket - Torneo di Amburgo : L’Italia affronta la Repubblica Ceca nel primo test di preparazione : Inizia una settimana importantissima per l’Italia. Questo pomeriggio (ore 17.30) gli azzurri scenderanno in campo contro la Repubblica Ceca nella prima sfida del Torneo di Amburgo (o Supercup) e sarà la prima di due amichevoli, che servono a preparare al meglio le due sfide con Polonia e Ungheria, assolutamente fondamentali per centrare la qualificazione ai Mondiali 2019. Oggi il match contro la Repubblica Ceca, poi in base al risultato ...

Campionati Mondiali di Tiro a Segno - L’Italia conquista il suo primo oro nella carabina 10 metri mista junior : Marco Suppini e Sofia Benetti sono saliti sul gradino più alto del podio stabilendo anche il record mondiale per la loro categoria, alle loro spalle Iran (497.7) e India (435.0) L’Italia conquista il suo primo oro e titolo mondiale in questa edizione dei Campionati Mondiali in corso a Changwon grazie alla brillante prestazione di due giovani e prometteni atleti: Marco Suppini (Fiamme Oro) e Sofia Benetti (Appiano San Michele) sono ...

Leggi razziali fasciste : 80 anni fa il primo decreto ‘pre-Shoah’/ Inizia una delle pagine più nere delL’Italia : Leggi razziali fasciste: 80 anni fa il primo decreto ‘pre-Shoah’. Inizia una delle pagine più nere dell’Italia. Durarono dal 1938 fino al 1944, e vennero abolite totalmente nel '47(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 15:31:00 GMT)

Volley – Verso i Mondiali 2018 : L’Italia maschile al primo test match con la Cina : Per la Nazionale maschile domenica il primo test match con la Cina La Nazionale Italiana continua così la sua marcia di avviCinamento all’evento sportivo tanto atteso dai fan della pallavolo e non solo. Gli oltre 70mila tagliandi venduti per assistere alle partite dei Mondiali rappresentano il miglior biglietto da visita per un evento prestigioso che torna nel nostro Paese a otto anni di distanza (2010 altra edizione maschile in Italia, ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Pronti a revocare concessione ad Autostrade per L’Italia”. Toninelli : “Nostro primo passo” : “Siamo pronti a revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia”. A dirlo, a Genova, è Luigi Di Maio. Il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ribadisce: “È il primo atto che prenderemo”. L'articolo Ponte Morandi, Di Maio: “Pronti a revocare concessione ad Autostrade per l’Italia”. Toninelli: “Nostro primo passo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Taekwondo - Grand Prix 2018 : partenza falsa per L’Italia - Daniela Rotolo sconfitta al primo turno a Mosca : partenza falsa per l’Italia nel Grand Prix di Mosca 2018, torneo di categoria G-4 di Taekwondo che fa seguito alla kermesse andata in scena due mesi fa a Roma. Daniela Rotolo è stata sconfitta per 13-7 al primo turno della categoria -67 kg contro la fortissima sudcoreana Seo So-Young, al termine di un incontro a tratti equilibrato ma contraddistinto da un predominio dell’avversaria dell’azzurra, penalizzata da un sorteggio ...

Basket - Europei Under 18 maschili : L’Italia chiude al terzo posto il primo girone dopo la sconfitta con la Lettonia padrona di casa : L’Italia entra negli ottavi di finale degli Europei Under 18 con una vittoria e due sconfitte. Gli azzurri, dopo aver perso con la Grecia e vinto con la Croazia, sono stati sconfitti dai padroni di casa della Lettonia a Ventspils, terminando a pari punti con la Croazia, ma davanti in virtù del successo nello scontro diretto. Il 65-81 patito contro la Grecia è stato in buona parte causato dai 32 punti di Nikolaos Rogkavolopoulos, che sta ...

Tennis - Fed Cup 2019 : L’Italia affronterà la Svizzera al primo turno del World Group II : World Group II della Fed Cup 2019, sarà Svizzera-Italia il primo passo per tentare la scalata al World Group World Group II della Fed Cup 2019, l’Italia affronterà la Svizzera nel primo turno di gare. Oggi è andato in scena il sorteggio e le azzurre, come detto, si troveranno di fronte la Svizzera nel week-end del 9-10 febbraio, giocando in trasferta. La squadra capitanata da Tathiana Garbin dovrà dunque sconfiggere le colleghe ...