Licenziato perché malato di Parkinson | Leu denuncia | L' azienda ignora la sentenza

Medico Licenziato da ospedale cattolico perché divorziato e risposato - la Corte Ue si oppone : Un ospedale cattolico non può licenziare un Medico solo perché ha divorziato e si è risposato. A stabilirlo è la Corte di Giustizia Ue in una sentenza relativa al caso di J.Q., cattolico, primario in una clinica di Dusseldorf gestita dall'Ir, ente legato alla Diocesi di Colonia. Quando l'Ir ha saputo che il Medico, dopo il divorzio dalla prima moglie, si era risposato civilmente, senza che il primo matrimonio fosse ...