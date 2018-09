Libia | Tripoli | da agosto 96 morti e 444 feriti

Libia - Harchaoui : “Le città della costa a ovest di Tripoli in mano a milizie salafite contrarie a Sarraj e vicine ad Haftar” : Se perde Fayez Al Sarraj, perderà l’Italia. Il premier di Tripoli è stato incensato e tenuto in palmo di mano da Roma, nonostante non fosse in grado di pacificare il Paese. L’Italia ha puntato su di lui almeno fino alla data prevista per le (improbabili) elezioni, a dicembre 2018. Ora però il governo parla anche con Tobruk: il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi è volato a Bengasi per incontrare il generale Khalifa Haftar, l’uomo ...

Libia : Tripoli - razzi su aeroporto Mitiga : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Caos in Libia - razzi sull'aeroporto Mitiga di Tripoli : razzi sono stati lanciati nella notte contro l'aeroporto di Mitiga, l'unico in funzione a Tripoli. Nonostante non siano stati segnalati danni o vittime, un volo della Libyan Airlines è stato deviato ...

Libia : attacco alla Noc a Tripoli - almeno 3 morti e 18 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Libia - ATTENTATO ALLA NATIONAL OIL CORPORATION/ Ultime notizie Tripoli : uccisi 6 assalitori - "erano dell'Isis" : LIBIA, attacco Isis a sede della compagnia petrolifera di Tripoli: caos e Ultime notizie, ci sono vittime e feriti. Commando Stato Islamico rischia di rompere la tregua con Haftar(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:20:00 GMT)

Libia : attacco Noc Tripoli - morti tutti e 6 gli attentatori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Libia - attacco a sede National Oil Corporation/ Tripoli ultime notizie : morti i 6 uomini del commando armato : Libia, attacco Isis a sede della compagnia petrolifera di Tripoli: caos e ultime notizie, ci sono vittime e feriti. commando Stato Islamico rischia di rompere la tregua con Haftar(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 13:32:00 GMT)

TRIPOLI - TERRORISTI NELLA SEDE DELLA COMPAGNIA PETROLIFERA DI STATO/ Ultime notizie Libia : attentato suicida? : Libia, attacco Isis a SEDE DELLA COMPAGNIA PETROLIFERA di TRIPOLI: caos e Ultime notizie, ci sono vittime e feriti. Commando STATO Islamico rischia di rompere la tregua con Haftar(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:04:00 GMT)

Libia : esplosioni a sede Noc di Tripoli : ANSAmed, - TUNISI, 10 SET - Forti esplosioni seguite da colpi di armi da fuoco sono state udite all'interno della sede della National Oil Corporation, Noc, di Tripoli. Lo riportano vari media locali ...

Libia : uomini armati asserragliati in sede Noc Tripoli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Libia : esplosioni a sede Noc di Tripoli : ANSAmed, - TUNISI, 10 SET - Forti esplosioni seguite da colpi di armi da fuoco sono state udite all'interno della sede della National Oil Corporation , Noc, di Tripoli. Lo riportano vari media locali ...

Libia - attacco ed esplosioni a sede petrolifera Tripoli/ Ultime notizie : “Isis assalta National Oil Company” : Libia, attacco Isis a sede della compagnia petrolifera di Tripoli: caos e Ultime notizie, ci sono vittime e feriti. Commando Stato Islamico rischia di rompere la tregua con Haftar(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 11:13:00 GMT)

Libia - Unhcr : “Donne e bambini torturati a Tripoli”/ Ultime notizie : “Criminali si spacciano per agenti Onu” : Libia, Unhcr: “Donne e bambini torturati a Tripoli. E i criminali si spacciano per agenti Onu”. Le Ultime notizie sulle denunce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 01:03:00 GMT)

Libia - HAFTAR SFIDA ONU : “PRONTA MARCIA SU TRIPOLI”/ Moavero “tregua tiene” : Usa - “no voto con false scadenze” : LIBIA, ultime notizie: HAFTAR, "elezioni libere e trasparenti, o le annullo". Generale di Tobruk SFIDA Al Serraj (senza citarlo), “pronti a MARCIAre su Tripoli se milizie restano”(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:00:00 GMT)