Libia | l' allarme della Croce Rossa | situazione ' disperata'

Libia - per il momento la tregua regge ma le milizie restano in allarme : Dopo aver seminato per le strade e le case di Tripoli più di 60 morti, le milizie libiche hanno smesso di spararsi mitragliate, colpi di mortaio e razzi rispettando per ora un precario cessate-il-fuoco e lasciando per il momento la scena alla diplomazia internazionale: il Consiglio di sicurezza dell'Onu e, più in prospettiva, la conferenza di novembre che l'Italia sta organizzando in Sicilia o a Roma.Nonostante i nove giorni di ...