L' euro in un mondo bipolare

Teatro - musica - danza e mostre da tutto il mondo per Romaeuropa Festival : E poi: 27 i luoghi che ospiteranno i 68 progetti della rassegna per 168 repliche, oltre a mostre, installazioni, convegni e percorsi di formazione; i posti in vendita per gli spettacoli sono 55 mila, ...

Ecco le dieci città più inquinate del mondo : l'europa sorride : Una recente ricerca di Eco Expert ha elencato le dieci città più inquinate del mondo, considerando non solo l'inquinamento dell'aria, ma anche quello acustico e luminoso. Combinando questi tre fattori,...

Salute - OMS : europei fra i più soddisfatti al mondo - resta disomogeneità : Un Vecchio Continente soddisfatto per la propria Salute, anche se non in modo uniforme. La percezione che i cittadini europei hanno della loro Salute, del loro benessere e della soddisfazione rispetto alle proprie condizioni di vita è al di sopra di quella in molte altre aree del mondo. E i dati mostrano che in media gli europei vivono un anno di più rispetto a 5 anni fa. Nei 53 Paesi della regione europea dell’Oms – su una scala da ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le sfide per la Cina in giro per l’europa e per il mondo : Non c’è solo l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019: c’è tutto l’universo del Basket in movimento per accaparrarsi i 31 posti (il 32° è già della Cina) che porteranno alla prima rassegna iridata in anno dispari da più di cinquant’anni. Andiamo a vedere cosa succederà nella giornata ai quattro angoli del globo terrestre. EUROPA Sei match si sono giocati ieri (con la sorpresa della vittoria della ...

Tumori : in crescita con quasi 10 milioni di morti nel mondo - il 20% in europa : Il carico globale dei Tumori è in crescita: secondo le stime aggiornate al 2018, i nuovi casi nel mondo salgono a quota 18,1 milioni e i morti raggiungono i 9,6 milioni. Significa che un uomo su 5 e una donna su 6 nel pianeta sviluppano il cancro durante la loro vita, e muore per la malattia un uomo su 8 e una donna su 11. E’ il quadro tracciato nel report pubblicato ieri dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), ...

Il lavoro dei sogni : 4.000 euro al mese per sciare in 7 Paesi del mondo : Stowe Mountain Resort - VermontPark City - UtahVail - ColoradoHeavenly Mountain, Lake Tahoe - Sierra NevadaBeaver Creek Mountain - ColoradoVi piace sciare e fare snowboard? Vorreste farlo per due mesi non solo spesati in toto, ma anche pagati? Il vostro stipendio sarà di 10.000 dollari in tutto, ovvero circa 8.600 euro, e dovrete viaggiare in tre continenti per sperimentare e promuovere queste attività nelle località di 7 Paesi diversi. A ...

Tumori in aumento nel mondo : il 20% delle vittime in europa : Secondo nuove stime dell’Iarc, l’International Agency for Research on Cancer dell’Organizzazione mondiale della Sanità, i Tumori nella popolazione sono in forte ascesa: l’agenzia ha efettuato uno studio basandosi sul sistema di sorveglianza Globocan che copre 185 Paesi, rilevando un aumento di 4 milioni di casi e di 1,4 milioni di morti rispetto al 2012. Secondo l’Iarc, nel mondo un uomo su cinque e una donna su sei ...

Mondo TV accelera sopra i 4 euro : Mondo TV, +4,85%, tenta di reagire alle pressioni ribassiste e torna sopra la media mobile a 50 giorni, passante da 3,98 euro. La stabilizzazione al di sopra di 4,15 euro lascerebbe spazio a movimenti ...

Dal mondo Xiaomi arriva Children Smartwatch S2 - lo smartwatch per i più piccoli a meno di 40 euro : Xiaoxun Children smartwatch S2 è il nuovo smartwatch dedicato ai bambini, con tante funzioni anche per i genitori, a meno di 40 Euro. L'articolo Dal mondo Xiaomi arriva Children smartwatch S2, lo smartwatch per i più piccoli a meno di 40 Euro proviene da TuttoAndroid.

L'Italia femminile Campione del Mondo all'esame-europei a Bucarest : "Sentiamo tutta la responsabilità di affrontare l'Europeo da Campioni del Mondo - afferma Angela Adamoli, allenatore della Nazionale 3x3 - responsabilità nei confronti di noi stesse, perché ci ...

«Difendere l'euro? Vaneggiate Merkel apprendista stregona». Il mondo del - pacato - hooligan Bagnai : Tanto per comprendere meglio il personaggio, basti ricordare la frase che pronunciò quando si ventilò l 'ipotesi di nominarlo ministro dell'Economia al posto di Paolo Savona : «È molto più moderato, ...

"Un passaggio al Filatoio" nel weekend : navette da Mondovì e Saluzzo per il più antico setificio d'europa : Sono tre gli eventi speciali che animeranno l'ultimo weekend della mostra "Un collezionista di moda", importante raccolta di abiti e documenti di Francesco Campidori in esposizione al Filatoio di ...

Ceferin : “Il calcio europeo il top al mondo : la Nations League lo metterà in mostra” : Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin si prepara al via della Nations League, sottolineando il peso del calcio europeo a livello mondiale. L'articolo Ceferin: “Il calcio europeo il top al mondo: la Nations League lo metterà in mostra” è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tiro con l’arco - europei 2018 : i convocati dell’Italia - ci sono gli azzurri Campioni del Mondo : L’Italia si prepara agli Europei 2018 di Tiro con l’arco che si disputeranno a Legnica (Polonia) dal 26 agosto al 1° settembre. La rassegna continentale assegnerà i titoli individuali, a squadre e nel mixed team e verranno messi in palio i pass per gli European Games 2019. La nostra Nazionale, che prima della rassegna continentale svolgerà un raduno al Centro Tecnico Federale di Cantalupa, potrà contare sulle sue stelle: il terzetto ...