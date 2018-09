huffingtonpost

: Leonardo Gassman ruba la scena nella terza puntata di X Factor 12 - HuffPostItalia : Leonardo Gassman ruba la scena nella terza puntata di X Factor 12 - eeleutheriaa : comunque io sono: innamorata di Leonardo Gassman #XF12 - LyliusBea : Ho appena trovato chi seguire fino alle finali a #XFactor 2018. Leonardo Gassman ??!!!! -

(Di venerdì 21 settembre 2018) In unasenza grandi sussulti la, sul palco di X-, viene interamente presa da. Figlio e nipote d'arte in una famiglia dal cognome assai conosciuto nel mondo del cinema italiano, si presenta voce e chitarra alle audizioni con un inedito, Freedom, dedicato a coloro che lottano per la libertà. "Sono cresciuto in una famiglia di persone felici, però è come se avessi un'eco dentro che deve uscire per alleggerirmi", confessa prima dell'esibizione.La prova viene accolta positivamente dai quattro giudici. Asia Argento comprende la sua condizione e solidarizza con lui, complimentandosi per quanto fatto. Manuel Agnelli, pur riconoscendo qualche ingenuità nel testo, apprezza il timbro del ragazzo. Fedez confessa che tre/quattro anni fa avrebbe avuto dei pregiudizi, oggi non più. Per, figlio di Alessandro, ...