Lele Spedicato | emorragia cerebrale | come sta? Negramaro ultime notizie | “lento

Lele Spedicato - struggente messaggio d'amore della compagna Clio : 'Forza amore mio' : Clio Evans , compagna di Lele Spedicato , il chitarrista dei Negramaro colpito da emorragia cerebrale, condivide con i fan un messaggio d'amore per lui. 'Già due volte, per esperienze personali, la ...

“Già due volte…” . Clio Evans - sui social le lacrime della moglie di Lele Spedicato : A pochi giorni dall’emorragia celebrale che ha colpito Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato al Vito Fazzi di Lecce su Instagram arrivano le parole di Clio Evans. «Già due volte, per esperienze personali, la natura… il corso degli eventi mi hanno messa davanti all’ineluttabilità della vita. E alla consapevolezza della fragilità umana. Ma adesso è diverso perché lo STOP/PAUSE è accaduto alla persona più bella che io abbia ...

Lele Spedicato - la moglie Clio Evans su Instagram : "Forza amore mio" : Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, è ancora ricoverato al Vito Fazzi di Lecce a seguito di un'emorrogia cerebrale. La moglie Clio Evans, dopo giorni di silenzio, ha pubblicato un messaggio molto toccante, ringraziando tutti per il sostegno ricevuto in questi giorni difficili, convinta che, con amore e le giuste cure, il marito possa tornare a calcare i palchi di tutta Italia.prosegui la letturaLele Spedicato, la moglie Clio Evans ...

Negramaro - come sta Lele Spedicato : ecco cosa dicono i medici. Dai Boomdabash la commovente dedica dal palco : Emanuele 'Lele' Spedicato , il chitarrista dei Negramaro ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, è in condizioni ancora stazionarie: lo afferma l'ultimo bollettino ...

Negramaro - restano stazionarie le condizioni del chitarrista Lele Spedicato : "Serve tempo" : Dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito, i medici non sciolgono la prognosi. La dedica dei Boomdabash che suonano un brano sul palco "al nostro fratello musicista"