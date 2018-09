Legionella a Brescia e Mantova | dalla siccità allo sfruttamento agricolo Caccia

Polmonite - 57enne bresciano morto a Pavia : disposte analisi Legionella - : L'uomo era residente a Remedello, uno dei paesi convolti nell'epidemia di Polmonite batterica che da inizio settembre ha colpito la Bassa bresciana orientale. Ad oggi i casi accertati di legionella ...

Sanità - Ats : 43 casi di Legionella nel bresciano - 198 ricoverati per polmonite : Ad oggi sono 43 i casi di legionella nel bresciano, mentre il totale dei ricoverati per polmonite ammonta a 198. E’ l’ultimo bilancio dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia che rende noti i dati della giornata di oggi, in cui sono state 22 le persone che si sono recate in Pronto soccorso (di cui 5 di Ats Valpadana) e 14 i nuovi ricoveri (di cui 4 di Ats Valpadana). In totale – ricorda l’Ats Brescia – ...

Legionella Brescia “Batterio diffuso da torri raffreddamento”/ Ultime notizie - seconda vittima a Torino : Legionella in Lombardia: epidemia unica al mondo. esperti evidenziano zona molto vasta in cui si sono registrati gli ultimi casi. Diminuiscono i contagi ma è giallo sulle cause.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 13:19:00 GMT)

Brescia - il batterio della Legionella è nelle torri di raffreddamento - : L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, spiega: "La causa della polmonite contratta in questa zona della provincia da 405 residenti non è nell'acqua degli acquedotti"

Legionella : “BATTERIO DIFFUSO DA TORRI RAFFREDDAMENTO AZIENDE”/ Ultime notizie : Ats Brescia risolve mistero : LEGIONELLA in Lombardia: epidemia unica al mondo. esperti evidenziano zona molto vasta in cui si sono registrati gli ultimi casi. Diminuiscono i contagi ma è giallo sulle cause.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:30:00 GMT)

Polmoniti nel Bresciano - l'assessore Gallera : "Legionella nelle torri di raffreddamento delle aziende" : l'assessore al Welfare della Regione dopo i risultati dei campionamenti effettuati dall'Ats: "Sanificazione immediata"

Polmonite nel Bresciano : superato il picco - 39 i casi di Legionella : I casi di Polmonite nel Bresciano sono in diminuzione: lo ha reso noto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. “Anche nella giornata di oggi, insieme all’ATS Brescia e alle ASST coinvolte, abbiamo monitorato la situazione relativa ai casi di Polmonite che si sono verificati a partire dal 2 settembre nei territori della Bassa Bresciana Orientale e dell’alto mantovano. Monitoraggio che ci permette di ...

Polmonite da Legionella - due ricoveri in Brianza/ Ultime notizie - nuovo allarme dopo i 200 casi del Bresciano : Polmonite da legionella, due ricoveri in Brianza. Ultime notizie, nuovo allarme dopo i 200 casi del Bresciano: grave un 78enne di Cesano Maderno in rianimazione(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 10:48:00 GMT)

L’Istantanea – Se la Legionella fosse comparsa non a Brescia ma a Napoli… : A Brescia la legionella? Come dite? Due morti e duecento infettati, forse di più? Ma davvero? La notizia è stata rubricata nei titoli di coda dei telegiornali, e dopo un primo, timido spavento, anche i giornali di carta hanno rimesso la penna nel taschino. Le autorità sanitarie, subito allertate, stanno provvedendo all’immediata diagnosi e assicurano che il batterio ha le ore contate. Molto bene. Quando le cose funzionano come a Brescia, c’è da ...

Sospetta Legionella - muore un uomo a Brescia. Il pm dispone l'autopsia : Si Sospetta un nuovo caso di decesso per polmonite da legionella . I pm bresciani hanno disposto l'autopsia sul corpo di un 68enne bresciano morto oggi all'ospedale di Gavardo, Brescia,. L'uomo era ...

Polmonite da Legionella - morto 68enne : il pm di Brescia dispone l’autopsia : La Procura di Brescia ha disposto l’autopsia sul corpo di un 68enne Bresciano morto oggi all’ospedale di Gavardo (Brescia). Si sospetta un nuovo caso di decesso per Polmonite da legionella. L’uomo era stato ricoverato prima a Brescia e poi trasferito in gravissime condizioni a Gavardo, dove e’ morto nelle scorse ore. L'articolo Polmonite da legionella, morto 68enne: il pm di Brescia dispone l’autopsia sembra essere ...

Legionella - truffa ad anziani nel Bresciano : sciacalli rubano bottino da 100mila euro : Raggirata coppia di 80enni: i malviventi hanno fatto prelevare gioielli e oro dalla cassaforte con la scusa che potevano essere "contaminati", poi si sono impossessati del tutto e sono fuggiti

Legionella - prefetto Brescia : "Casi in calo" : Il prefetto di Brescia, Annunziato Vardè, tranquillizza sull'epidemia di Legionella. "Possiamo dire che l'allarmismo è ingiustificato perché gli organi e gli uffici sanitari stanno facendo di tutto ...

Legionella a Monza - epidemia polmonite a Brescia/ Ultime notizie : 17 casi accertati ma contagi in calo : polmonite, epidemia Brescia: Procura apre inchiesta. L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: “Pensiamo sia Legionella”. Le Ultime notizie: parla l'esperto Dal Negro. Carmelo Scarcella, direttore generale di Ats Brescia, ha fatto il punto sull'allarme Legionella il Lombardia, spiegando come dagli esami effettuati, i casi accertati al momento siano 17. Potrebbero però essere di pi considerando i numerosi ricoveri che si sono ...