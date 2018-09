Lega | migranti-sicurezza forse 1 solo dl

La proposta della Lega in Fvg : una polizza per i danni causati dai migranti : Il consigliere regionale Mauro Bordin, capogruppo del Carroccio, vorrebbe imporre un'assicurazione obbligatoria a chi riceve contributi pubblici per gestire l'accoglienza dei rifugiati

Decreto migranti e sicurezza - è tensione M5S-Lega. Conte media : Nelle pieghe delle tensioni sulla manovra sull'alleanza di governo irrompono i 'decreti Salvini'. Due provvedimenti con cui il leader della Lega ridisegna l'ordinamento italiano in fatto di sicurezza ...

Migranti - Trenta : “Via a missione militare in Niger : un successo del governo”. Ma a gennaio M5S votò contro - Lega si astenne : “Ce l’abbiamo fatta: dopo 8 mesi di impasse abbiamo sbloccato la missione in Niger per il controllo dei flussi migratori!”. Lo annuncia su Facebook la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta. La missione, che prevede l’invio nel Paese di 47o uomini con funzioni di addestramento, era stata approvata dalla Camera il 17 gennaio scorso, prima del cambio di maggioranza, ed era considerata centrale dal governo Gentiloni nel ...

Papa : “Chi sfrutta migranti ilLegali ne renderà conto davanti a Dio. Rinasce l’intolleranza - la politica non strumentalizzi la paura” : “Coloro che traggono giovamento economico dal clima di sfiducia nello straniero, in cui l’irregolarità o l’illegalità del soggiorno favorisce e nutre un sistema di precariato e di sfruttamento, talora a un livello tale da dar vita a vere e proprie forme di schiavitù, dovrebbero fare un profondo esame di coscienza, nella consapevolezza che un giorno dovranno rendere conto davanti a Dio delle scelte che hanno operato”. È il monito che Papa ...

Ora Conte vuole la “solidarietà flessibile” sui migranti (che non piaceva alla Lega) : Bruxelles. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta riuscendo nell'impresa di riportare l'Unione europea al 2016 sulla questione migranti. Durante la cena al Vertice informale di Salisburgo, i capi di stato e di governo dell'Ue si sono messi a discutere di come uscire dallo stallo sulla ridi

Migranti - ora l'Ungheria sfida l'Onu : "Gli ilLegali non entreranno mai" : "l'Ungheria non sarà mai un paese di Migranti, proteggeremo sempre la sicurezza del popolo ungherese". A dirlo al Consiglio Onu per i diritti umani a Ginevra è Peter Szijjarto, ministro degli Esteri ungherese che ha anche accusato le Nazioni Unite di "diffondere bugie" sulla politica migratoria del suo paese."E' ovvio che i funzionari Onu, che diffondono bugie sull'Ungheria, sono funzionari di parte, pro-migrazione", ha detto il ministro degli ...

Sondaggi Politici/ Lega ‘record’ al 32% : Salvini imbattibile contro M5s e Pd - nonostante il ‘caso migranti’ : Sondaggi elettorali Politici, intenzioni di voto e ultime notizie: Salvini imbattibile contro M5s e Pd, Lega "record" al 32% supera tutti nonostante indagini e immigrazione(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 10:43:00 GMT)

Migranti : salta il rimpatrio di un gruppo di tunisini ilLegali : La vicenda risale a giovedi' scorso, proprio qualche ora prima che sette barchini portassero sull'isola siciliana 184 Migranti -

Lussemburgo - Asselborn vs Salvini : “metodi e toni fascisti”/ Replica - “si prenda i migranti” : caos fondi Lega : Lussemburgo e caos Ue: Asselborn, "Salvini usa toni e metodi fascisti da anni '30". Tema migranti, il Ministro attacca ancora il vicepremier Lega: "video a mia insaputa". La pronta Replica(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Quanto consenso mettono insieme M5s e Lega - anche grazie alla questione migranti - ? : La Lega oggi è il primo partito in Italia, per grado di consensi. Secondo il sondaggio di Demos, condotto negli scorsi giorni per Repubblica , il partito di Matteo Salvini ha superato, di poco, il 30%.