Lecce | indagato padre-padrone | voleva costringere figlia a sposarsi

(Di venerdì 21 settembre 2018) Una storia drammatica quella di una ragazzina cingalese di, costretta a vivere secondo gli usi e costumi di una famiglia autoritaria che non sentiva come propri.Ill"aveva promessa in sposa ad un giovane dello Sri Lanka quando lei aveva solo 10 anni ed ogni giorno, per la ragazza, rappresentava un costante passo in avanti verso la prigionia. Il culmine è stato raggiunto la scorsa primavera, quando il, accorgendosi che laormai prossima ai 14 anni trascorreva troppo tempo ad inviare messaggi dallo smartphone, aveva cominciato a temere che questa potesse avere già una relazione. Preoccupato che lafosse stata plagiata dagli usi del nostro paese e che l"ambizioso matrimonio potesse saltare, l"uomo aveva immediatamente sequestrato il telefonino nella speranza che la ragazzina rientrasse nei cosidetti ranghi. Non solo questo non era accaduto, ma la ...