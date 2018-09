Le pensioni che verranno | i tagli e i nuovi assegni

ilgiornale

(Di venerdì 21 settembre 2018) Il cantiereresta aperto. Il governo si gioca la sua partita in vista della manovra e di fatto deve fare i conti con ben tre fronti. Il primo riguarda ilo alled'oro, il secondo riguarda il superamento della Fornero, il terzo invece è il chiodo fisso grillino dell'aumento delle minime a 780 euro con una sforbiciata aglida 4500 euro in su. Il 2019 dunque potrebbe essere una sorta di "anno zero" per i pensionati che percepiscono già l'assegno e per chi sta per lasciare il lavoro. Partiamo daiche è sostanzialmente il punto più spinoso. Secondo quanto riporta uno studio Tabula riportato da Repubblica la paltea che sarà interessata dalla scure del governo è di circa 50mila pensionati. Si salva chi ha un reddito annuo complessivo sotto i 90mila euro lordi. La sforbiciata sarà mediamente del 17 per cento. Uno che potrebbe portare via sull'assegno ...