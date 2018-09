' Le mie dimissioni sono una sconfitta per i social e per il giornalismo universitario'

Migranti - Vella : " mie dimissioni da Aifa? Serviva atto concreto" : Attestati di stima e solidarietà da tutto il mondo a Stefano Vella , dopo le dimissioni da presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, Aifa ,, decise per esprimere la contrarietà alle scelte del Governo rispetto ai Migranti e in particolare ...

Collina : 'Var in Champions? Difficile. Nessuno ha chiesto le mie dimissioni' : A qualche giorno di distanza dalle sue dimissioni da responsabile degli arbitri dell'Uefa, Pierluigi Collina ha spiegato le motivazioni della sua scelta in un'intervista alla Gazzetta dello Sport , allontanando anche l'ipotesi di un peso delle parole di Andrea Agnelli nel post Real Madrid-Juventus dietro questa decisione: 'Sto benissimo, è stata semplicemente una mia scelta perché era ...

DL DIGNITÀ - DI MAIO-SALVINI CONTRO BOERI/ Replica Presidente Inps : “virgolettati dimissioni non mie i” : Decreto DIGNITÀ , Di Maio e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La Replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 12:22:00 GMT)

Tunisia : Essebsi in tv - 'dimissioni premier o passaggio aula'