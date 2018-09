Le case vacanze nel mirino del Fisco Affitti irregolari per almeno il 50%

Estate 2018 : irregolari il 50% degli affitti di case per le vacanze - : Secondo quanto emerge dai controlli della Guardia di Finanza le regioni con più irregolarità sono Puglia, Toscana e Lazio. Individuati inolte 4.126 venditori abusivi e sequestrati 29,5 milioni di ...

case vacanze in affitto - ma era una truffa : due denunciati : I due uomini pubblicavano annunci all'insaputa dei proprietari. Pubblicavano annunci affitto di abitazione per le vacanze su un sito on-line compreso di foto. I militari della Stazione Carabinieri di ...

Cilento - la truffa delle case vacanze : denunciata una 45enne napoletana : Ennesimo caso di truffa nel salernitano. I carabinieri della stazione di via Adua, a Napoli, hanno denunciato presso la procura di Reggio Emilia una napoletana 45enne di cui non sono state rese note le generalità: la donna è accusata di truffa. L'indagata è stata accusata di avere raggirato una turista, ricevendo dei soldi per avergli affittato una casa vacanze inesistente per il Ferragosto, situata nel Cilento. Le truffe con annunci in rete La ...

L’Italia che truffa il Fisco sulle case vacanze : «Irregolare un affitto su due» : I dati della Guardia di Finanza. Stretta sugli abusivi: identificati oltre 2 mila venditori, sequestrati oltre 9 milioni di prodotti contraffatti

