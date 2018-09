L' avvertimento di Matteo ai grillini | la strana alleanza comincia a vacillare

ilgiornale

(Di venerdì 21 settembre 2018) Roma "Una giornata positiva per il centrodestra, ma non ci sono tensioni con i Cinquestelle".Il centrodestra ritrova la sua forza unitaria nel vertice di Palazzo Grazioli, si ricompatta in vista delle Regionali e si accorda per una cooperazione attiva nella stesura della manovra di bilancio, a partire dalla flat tax per le partite Iva. Segnali di pace e di riavvicinamento che riaccendono addirittura la speranza di una ricomposizione governativa. E complicano la convivenza tra i Cinquestelle e la Lega, con il Carroccio che manda un messaggio chiaro agli alleati di governo comunicando di fatto di avere una via di fuga nel caso in cui i rapporti si deteriorino.La Lega gioca di fioretto. Dopo il sorprendente comunicato del centrodestra arriva la nota del grande tessitore, Giancarlo Giorgetti: "Il governo Lega-Cinquestelle lavorerà, e bene, per tutti i cinque anni previsti, rispettando punto ...