L’autista Uber è ubriaco | passeggero decide di guidare al posto suo e pubblica le foto

fanpage

: India, l'autista Uber è ubriaco: il passeggero è costretto a mettersi al volante - Tgcom24 - giulioprato : India, l'autista Uber è ubriaco: il passeggero è costretto a mettersi al volante - Tgcom24 - ItaloLeone6 : @milanointaxi @Marco80taxi Il taxi mi arriva con un importo iniziale...incontrollabile, non so quanto mi costerà fi… - tokogiri : amo Ghali che tutte le volte che prende un uber chiede all’autista se conosce un tizio che si chiama Ghali. quell… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) La disavventura, documentata su Twitter, è capitata a unche aveva bisogno di un taxiper tornare a casa da un aeroporto in India. Ha scritto di aver deciso di prendere in mano la situazione dopo aver appurato che il guidatore era in evidente stato di ebbrezza.