Lago Don Giancarlo Gatto ha venduto l’oro della Madonna

Roberta Ragusa - 6 anni di misteri e accuse/ Il corpo in fondo al Lago Massaciuccoli? Ipotesi mai abbandonata : Roberta Ragusa, un giallo lungo oltre sei anni ma senza una risposta: torna l'Ipotesi del corpo sepolto in fondo alle acque del lago Massaciuccoli, poco distante dalla sua abitazione.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 17:58:00 GMT)

Vuelta a España 2018 : Fabio Aru respinto da Lagos de Covadonga. Serve la reazione nella terza settimana in vista dei Mondiali : Dopo i segnali positivi di sabato a Les Praeres Nava, Fabio Aru ieri è andato in netta crisi sulla salita di Lagos de Covadonga alla Vuelta a España. Il 28enne sardo era sembrato ottimista alla partenza, con una condizione che sembrava lentamente crescere. I 5’19” accusati di ritardo nella 15ma tappa, dimostrano invece che la situazione non è per nulla positiva e il giorno di riposo odierno porta con sé tanti dubbi su questa ultima parte della ...

Vuelta a España 2018 : i big si controllano a Lagos de Covadonga. Sorprende tutti Thibaut Pinot - Aru staccato : Ci si aspettava moltissimo dalla quindicesima tappa, invece la Vuelta a España 2018 resta ancora chiusissima. I 178,2 chilometri da Ribera de Arriba fino in vetta a Lagos de Covadonga non hanno ribaltato gli equilibri, con gli scalatori che si sono gestiti nuovamente, non lanciando attacchi decisi. Chi ne ha approfittato è stato Thibaut Pinot (FDJ), che ha anticipato tutti tornando alla vittoria dopo più di un anno. Resta in Maglia Rossa, ...

Vuelta 2018 – Thibaut Pinot si prende i Lagos de Covadonga : successo in solitaria al termine della 15ª tappa : Thibaut Pinot conquista la 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018: il francese taglia per primo il traguardo di Lagos de Cavadonga in solitaria Domenica di grande ciclismo sulle strade spagnole, per la 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018, quella che chiude la seconda settimana della grande corsa iberica. Nei 178.2 km che si snodano da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga, saranno gli scalatori a darsi battaglia, specialmente sulla ...

Vuelta a España 2018 - quindicesima tappa : Ribera de Arriba – Lagos de Covadonga. Sfida tra i big sulla salita finale : La seconda settimana della Vuelta a España 2018 si chiude con una delle salite simbolo della corsa spagnola: Lagos de Covadonga. La quindicesima frazione vedrà i corridori partire da Ribera de Arriba e percorrere 178 km per arrivare in vetta a questa dura ascesa e potrà essere davvero decisiva per la classifica generale, visto il dislivello complessivo di oltre 4000 metri. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della ...

Africa : 2 - 17 mln per Lago Ciad da vertice donatori a Berlino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Catania - catturato Gaetano Fagone : aveva travolto i vicini e ucciso una donna a PaLagonia : Gaetano Fagone, cinquantadue anni, era in fuga dalla notte del 31 agosto dopo aver volontariamente travolto con un’auto un gruppo di vicini di casa a Palagonia (Catania). Nell’impatto una anziana donna è morta e altre sette persone sono rimaste ferite. L'uomo, che avrebbe problemi psichici, da tempo era in lite coi vicini.Continua a leggere

PaLagonia. Gaetano Fagone travolge pedoni : morta Maria Napoli - 7 feriti : E’ ricercato dai Carabinieri Gaetano Fagone, 52 anni, un passato turbolento alle spalle, secondo quanto si è appreso. L’uomo aveva

